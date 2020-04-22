В понедельник и вторник рубль упал на 4,2% до 77,15. Если в среду и четверг он ослабеет до 80 или более за доллар (что вполне возможно с учетом падения цен на нефть до отрицательных уровней), то ЦБ, на наш взгляд, может отложить понижение ключевой ставки.

Ставка овернайт МБК остается высокой, вчера она котировалась около 6,16%, практически не изменившись за день. Ставка валютного свопа овернайт выросла на 13 б. п. до 6,30%. Рост ставок происходит вследствие ослабления российской валюты.

На этой неделе Центробанк уменьшил лимит по недельному депозитному аукциону почти на 500 млрд руб. до 650 млрд руб., и он был полностью выбран банками. Это произошло в преддверии оттока ликвидности, связанного с выплатой налогов на следующей неделе. С учетом того, что рубль быстро слабеет, снижения ставок овернайт, возможно, не произойдет, и они останутся возле уровня ключевой ставки ЦБ.

Ставки процентных свопов выросли на 15 б. п., предложение иностранных инвесторов, которое наблюдалось последние дни, вчера исчезло. Ослабление рубля создало дополнительное давление на ставки валютных свопов, которые выросли по итогам дня — на 20-25 б. п. Рынки ставок сейчас учитывают в котировках снижение ставки ЦБ в пятницу только на 25 б. п.

Резкое ослабление рубля и цен на нефть привело к росту доходности ОФЗ на 12-20 б. п., но без существенных объемов торгов — они составили 18 млрд руб., причем треть этой суммы пришлась на ОФЗ-26229.

На сегодняшних аукционах Минфин предложит "защитные" выпуски: флоатер ОФЗ-24021 (апрель 2024) и номинальный ОФЗ-26229 (ноябрь 2025); последние размещались на прошлой неделе, и тогда 30% совокупного спроса обеспечили нерезиденты. Мы полагаем, что больше всего инвесторов заинтересует второй выпуск: при почти нулевой дюрации в сложившихся обстоятельствах он более привлекателен для банков.

По данным НРД, доля нерезидентов среди владельцев ОФЗ продолжала расти; по операциям с расчетами на понедельник чистый приток инвестиций составил 13 млрд руб., которые были вложены преимущественно в три выпуска: ОФЗ-26229, ОФЗ-26228 и ОФЗ-26209.

Если в ближайшие два дня рубль достигнет 80 за доллар, вероятность снижения ставки ЦБ РФ в пятницу уменьшится. Мы полагаем, что сегодня ставки вырастут еще на 10-15, если рубль ослабнет до 79 за доллар.



