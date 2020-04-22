Сокращение добычи позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке нефть Brent торгуется около отметок $17 за баррель. Столь существенное снижение котировок вызвано новостями из США о том, что нефтехранилища этой страны будут переполнены в течение ближайшей недели (максимум – двух) на фоне падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии и недостаточного сокращения нефтедобычи местными компаниями.
Опасения инвесторов относительно возможности повторения подобной ситуации на европейском рынке, а также странах азиатско-тихоокеанского региона продолжает оказывать давление на котировки нефти марки Brent. Вместе с тем, столь сильно снижение, на наш взгляд, будет носить скорее временный характер, поскольку уже с 1 мая страны-участницы сделки «ОПЕК++» должны начать сокращать добычу, что позволит существенно снизить избыток предложения нефти.
В дополнение к этому многие главы государств, включая президента Трампа, а также ряд глав европейских государств, уже заявили о планах по снятию в ближайшее время части карантинных ограничений, что должно привести к увеличению спроса на нефтепродукты из-за роста потребления бензина и дизеля автовладельцами.
Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе снятие мер карантина и успешное сокращение добычи нефти крупнейшими нефтедобывающими странами позволит сбалансировать рынок нефти во втором полугодии 2020, возвращая цены на нефть к более высоким фундаментально обоснованным уровням.
Как мы и писали в нашем в комментарии от 21 апреля, на фоне действия «бюджетного правила» и дополнительной продажи со стороны ЦБ рубль оказался достаточно устойчив относительно нефти, потеряв 2% на фоне снижения нефти на 22%.
Российский рынок акций в рублях так же продемонстрировал относительную устойчивость, потеряв 1.5% своей капитализации в рублевом эквиваленте.
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