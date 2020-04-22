После месяца контанго на рынке нефти переход WTI c майских контрактов вызвал панику, когда трейдеры

бросились продавать фьючерсы, спровоцировав снижение цен на нефть ниже нулевого уровня до минус

$40/барр. В понедельник цены на WTI на закрытии торговой сессии зафиксировались на уровне —$37,61/барр.,

после чего немного восстановились на фоне закрытия майских контрактов. Сегодня контракт с поставкой на июнь торгуется на уровне $11 за баррель.

Cтоль беспрецедентное негативное колебание цен объясняется условиями фьючерсных контрактов WTI, которые предусматривают физические поставки нефти по достижению срока его исполнения. Апрельские фьючерсы, уже имеющие низкую ликвидность в середине апреля (так как большинство трейдеров перешло на торговлю майскими контрактами) подверглись масштабным распродажам в условиях отсутствия покупателей на рынке. В итоге рутинная для большинства сырьевых трейдеров операция стала невыполнимой на фоне обвала спроса на нефть в США, оставившего законтрактованные объемы без реального рынка сбыта.

В итоге большое число спекулятивных операций и покупок с целью перепродажи столкнулось с угрозой реальной поставки нефти в мае, что привело к панике среди держателей контрактов. Учитывая отсутствие свободных мощностей для хранения на терминале в Кушинге, штат Оклахома (фьючерсы на нефть WTI включают в себя условие поставки именно на этот торговый хаб) и высокую загруженность примыкающей трубопроводной системы, покупатели не имели возможности оперативно зарезервировать место под поступающие объемы и были вынуждены продать эти контракты на рынке с доплатой получателю, фиксируя убыток. Снижение ликвидности усилило отрицательное падение цен в последние несколько часов торгов в понедельник, после чего последовало восстановление цен до уровня $11,6 за баррель.

Мы считаем недавнее снижение цены на нефть марки WTI беспрецедентным явлением, вызванным в первую

очередь паникой на финансовом рынке, однако мы отмечаем существенные изменения в рыночных настроениях указывающих на то, что восстановление цен не предвидится в ближайшее время. После шока на нефтяном рынке США трейдеры потеряли аппетит к риску, сопутствующему приобретению нефтяных фьючерсов, что оказывает дополнительное давление на цены. Несмотря на рыночные факторы, подобный шок на финансовом рынке указывает на фундаментальные риски, с которыми сталкивается нефтегазов ая отрасль США. Тот факт, что нефтехранилища и операторы трубопровод ов не могут предоставить мощностей для хранения поступающих

объемов уже законтрактованной нефти, указывает на то, что свободные мощности для хранения нефти близки к истощению или, что более критично, что трубопровод перегружен, что в условиях избытка предложения представляет наибольший риск для индустрии накануне самого тяжелого месяца для нефтяного рынка.

Вопрос о том, смогут ли финансовые спекулянты и коммерческие покупатели контрактов зарезервировать соответствующие объемы под поставки нефти, или, скорее, успеют ли они своевременно закрыть свои позиции

во время следующ его периода истечения контрактов, остается открытым. Тем не менее, мы считаем, что высока вероятность повторения подобной ситуации на рынке нефти США в мае, так как мы не видим потенциала для серьезного восстановления спроса в краткосрочной перспективе.

В рамках анализа российского рынка мы не обнаружили никаких подтверждений сообщений СМИ о том, что цена на российскую нефть марки Urals торговалась в отрицатель ной зоне в начале недели, что на наш взгляд стоит рассматривать как информацию о конкретных поставках на рынке. Таким образом, самым низким на сегодняшний день уровнем Urals по майскому контракту можно считать сообщения о поставках 80 тыс. тонн (примерно 0,6 млн барр.) по цене $3,05/барр. в Новороссийске, сообщает агентство Reuters. Мы не видим серьезных последствий обвала цены WTI для российского нефтегазового сектора; тем не менее, мы ожидаем, что негативный тренд продолжится, так как мы не видим потенциала для серьезного восстановления спроса в краткосрочной перспективе.

Мы считаем, что тревожные настроения на рынке, наряду с продолжающимся кризисом в США, продолжат

оказывать давление на котировки Brent, что предполагает снижение контрактных цен и дальнейшее сокращение экспортной прибыли российских нефтегазовых компаний.