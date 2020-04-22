Цена на палладий опустилась ниже отметки $2 000/унцию, снизившись на 14% в ходе вчерашней торговой сессии. Падение цен на драгоценные и базовые металлы произошло в результате укрепления доллара и обвала цен на нефть. Однако мы хотели бы обратить внимание еще на два катализатора, спровоцировавших распродажи металлов платиновой группы. Во-первых, это заявление французского автопроизводителя PSA Group об ожидаемом падении китайского авторынка на 10% в этом году и на 25% – рынков Европы и Латинской Америки; во-вторых, это прогноз Норникеля по профициту палладия в 2020 г. на уровне 100 тыс. унций, тогда как ранее компания прогнозировала дефицит на уровне 200 тыс. унций.

По данным презентации Норникеля, компания ожидает падение спроса на палладий на 20% г/г в этом году. Новость негативна для Норникеля (MNOD.LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $39,2/ГДР). Мы по-прежнему позитивно относимся к акциям Норникеля, так как мы видим сильные фундаментальные пока затели спроса на никель, медь и палладий на азиатских рынках. Компания демонстрирует сильный баланс, позволяющий ей выплачивать щедрые дивиденды в рамках действующего акционерного соглашения. Ослабление курса рубля и возможное понижение капиталовложений на 2020 г. могут привести к дальнейшему укреплению СДП компании.