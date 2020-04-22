В преддверии заседания Банка России 24 апреля весь спектр рублевых процентных кривых был переоценен на 40-60 бп на сроках более 1 года, а базисная кривая повысила (отрицательный) угол наклона на 15-20 бп на сроках более 3 лет, указывая на общий знаменатель движения. Однако вчера картина довольно быстро изменилась, вернув в кривые 10-15 бп на фоне роста волатильности сырьевых цен и усиления давления на рубль. Вопрос об актуальности быстрого смягчения процентной политики вновь стал актуальным.

При этом, судя по инвертированным формам кривых IRS и XCCY, вопрос о масштабах снижения ставки в моменте не подвергся пересмотру. В них заложено порядка 100-125 бп на горизонте ближайших 12 месяцев, что в целом соответствует консенсусу экспертов. Тем не менее, в моменте довольно трудно оценить последовательность и скорость снижения ключевой ставки, так как под влиянием волатильности сырьевых котировок тактические приоритеты Банка России могут измениться.

Иными словами, если Банк России на апрельском заседании по тем или иным причинам будет более сдержан, чем консенсус (-50 бп, Росбанк: —50 бп), то перспектива ускоренного снижения ставки остается базовым сценарием.



