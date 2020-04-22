На сегодняшних аукционах Минфин решил не рисковать, предложив 6-летние ОФЗ 26229 (YTM 5,97%) с фиксированным купоном и 4-летние ОФЗ 24021 (100,4% от номинала) с плавающим купоном в объеме 220,3

млрд руб. и 202,5 млрд руб., соответственно (остатки, доступные к размещению). Смещение Минфина в сегмент бумаг средней и короткой дюраций обусловлено, по-видимому, произошедшим обесценением нефти, которое, хоть и слабо, транслировалось в изменение курса рубля, но могли появиться ожидания дальнейшего его ослабления, что нивелирует привлекательность инвестирования в текущие доходности ОФЗ (пока вторичный рынок госбумаг никак не отреагировал ни на нефть, ни на курс).

За неделю, прошедшую с предшествующего аукциона, доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 30-45 б.п. в ответ на недвусмысленные высказывания регулятора о том, что будет предметно рассмотрен вопрос о снижении ставки на ближайшем заседании (участники рынка ОФЗ интерпретировали это как готовность регулятора в апреле опустить ставку на 50 б.п. до 5,5% годовых).

Такое сильное движение на рынке ОФЗ на прошедшей неделе, в отличие от предыдущих недель, не выбилось из общей динамики локальных долгов GEM, на которых наблюдалось ралли (лучше рынка выглядели бумаги Бразилии и Турции). Тем не менее, ОФЗ остаются самыми дорогими в GEM, что, по нашему мнению, не будет способствовать спросу со стороны нерезидентов в течение длительного времени (пока не улучшится конъюнктура на основных рынках экспорта сырьевой продукции/продукции низкого передела из РФ).

По нашему мнению, основными покупателями госдолга являются локальные банки, для которых важен размер премии к ставке RUONIA (сейчас по ОФЗ 26229 она является отрицательной к текущей ставке и всего +46 б.п. к ожидаемой после заседания в апреле), которая, скорее всего, будет находиться большую часть времени вблизи ключевой ставки из-за оттока рублевой ликвидности из банковского сектора (в основном вследствие продаж валюты ЦБ РФ и оттока в наличность).

Мы считаем, что произошедшее ралли убрало весь интерес из ОФЗ-ПД (спред к ключевой ставке не покрывает рыночный риск), аукционы могут представлять интерес лишь для получения премии (минимум 10 б.п. по доходности). ОФЗ-ПК проигрывают КОБР и могут быть интересны лишь с существенным ценовым дисконтом к номиналу. Лучшей альтернативой являются долларовые евробонды РФ (за счет еще не реализовавшегося ослабления рубля они принесут большую рублевую доходность).