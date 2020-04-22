Вчера с утра июньские фьючерсы Брент держались вблизи отметки $26,0 за баррель, а затем цены резко пошли вниз и протестировали локальный минимум $17,5 за баррель. Ближе к вечеру рынок частично отыграл потери и завершил торги на уровне $19,33 за баррель, т. е. на $6,24 ниже, чем накануне. Давление со стороны продавцов усилилось после того, как ушли в минус котировки майских фьючерсов WTI — это отрезвляюще подействовало на участников рынка, заставив их в полной мере осознать масштабы падения спроса на нефть из-за коронавируса.

Более того, вчера компания Vopak (крупнейший в мире независимый оператор нефтехранилищ) заявила, что "имеющиеся емкости для складирования нефти на наших терминалах почти полностью распроданы", отметив также, что хранилища прочих операторов в других регионах мира также заполнены. Это заявление лишь усилило ажиотаж со стороны продавцов; в частности, по данным биржевого оператора CME Group, вчерашние торги были самыми интенсивными за всю историю нефтяного рынка — в частности, было продано более 2,0 млн июньских контрактов на поставку американской нефти.

Устойчивый негативный ценовой тренд вчера ненадолго прервался, лишь когда появились сообщения о готовности Саудовской Аравии принять дополнительные меры для стабилизации нефтяного рынка вместе с партнерами о ОПЕК+ и другими нефтедобывающими странами.

При этом Россия отметила, что в случае необходимости готова к восстановлению контактов в рамках ОПЕК+ в связи с резким падением цен на нефть. Более того, вчера участники ОПЕК+ провели внеплановое совещание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, причем представители некоторых стран предложили начать применять уже согласованные ограничения немедленно, не дожидаясь мая. Впрочем, судя по итоговому заявлению, участники совещания не договорились о каких-либо новых мерах.

По нашему мнению, с учетом текущей рыночной конъюнктуры, даже если ОПЕК+ удастся согласовать новые ограничения, это едва ли существенно повлияет на ситуацию, пока во всем мире не начнут отменяться карантинные ограничения. Более того, вчера Железнодорожная комиссия Техаса (которая регулирует местную нефтяную отрасль, обеспечивающую добычу 5 млн барр. в сутки) предпочла отложить решение вопроса о введении в штате квот на добычу, хотя президент США Дональд Трамп уже пообещал спасти американскую нефтяную промышленность с помощью денежного стимулирования и других мер.

Опубликованная в ночь на среду статистика Американского института нефти (API) свидетельствует о том, что товарные запасы углеводородов в США за неделю выросли на 13 млн барр. до 500 млн барр. (для сравнения, по итогам предыдущей недели Управление энергетической информации (EIA) оценило товарные запасы нефти в стране в 503,6 млн барр.). При этом за отчетную неделю суточный импорт нефти в США увеличился на 0,13 млн барр., а суточная нефтепереработка уменьшилась на 0,1 млн барр. Статистика по нефтепродуктам также оказалась негативной для нефтяного рынка: запасы бензина увеличились на 3,4 млн барр., а дистиллятов — на 7,6 млн барр. Сейчас инвесторы ждут публикации еженедельной сводки EIA (сегодня в 17:30 мск). Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что EIA зафиксирует рост товарных запасов нефти на 14,4 млн барр., бензина — на 4,75 млн барр., и дистиллятов — на 3,7 млн барр.

Мы также исходим из того, что EIA зарегистрирует весьма значительное наращивание запасов нефти на фоне резкого снижения активности НПЗ в условиях падения спроса на нефтепродукты. При этом участники рынка, вероятно, больше всего внимания уделят данным о темпах и масштабах наращивания совокупных запасов нефти и нефтепродуктов.

Сегодня утром котировки Брент упали до $16 за баррель, проигнорировав решение Сената США одобрить дополнительный пакет мер по поддержке экономики на общую сумму почти $500 млрд.

Мы ожидаем, что в течение дня негативный настрой сохранится, и котировки нефтяных фьючерсов будут двигаться к очередному техническому уровню поддержки — $15,6 за баррель, сближаясь со спотовыми ценами на рынке физических поставок (ценовой индикатор Dated Brent вчера просел до $13,2 за баррель) в преддверии экспирации на будущей неделе.