Если бы не укрепление доллара, то унция золота сейчас торговалась бы выше $1700
В конце прошлой недели цены на золото опустились ниже $1 700 за унцию и остаются на достигнутых уровнях после одной неудачной попытки преодолеть указанный рубеж в понедельник. Вчера в середине дня котировки упали почти на $65 до $1 665 за унцию на фоне укрепления доллара (сейчас золото и американская валюта конкурируют за статус защитного актива). Еще одна причина коррекции — стремление инвесторов "выйти в деньги" путем закрытия позиций по золоту для того, чтобы покрыть убытки по другим классам активов, возникновение которых вызвано главным образом недавним падением цен на нефть. Однако во второй половине дня вчера фьючерсы на золото прибавили в цене после того, как инвесторы оценили последствия турбулентности на мировом рынке нефти. Дополнительную поддержку оказал приток капитала в золотые биржевые фонды, которые вчера росли 22-й день подряд.
Как мы прогнозировали на прошлой неделе, корреляция золота с акциями, сложившаяся в последнее время, стала ослабевать. Интерес к риску сейчас падает, фондовые рынки идут вниз в связи с тем, что цена на майский фьючерс нефти сорта WTI в понедельник впервые за всю историю наблюдений стала отрицательной. Низкие цены на нефть оказывают давление на нефтегазовые бумаги, входящие в расчетную базу индекса S&P 500, и уводят вниз все остальные отрасли.
Между тем золото не следует за этим нисходящим трендом и остается относительно стабильным: на наш взгляд, если бы не укрепление доллара, то унция золота сейчас торговалась бы выше $1 700. Однако сегодняшний теханализ указывает на то, что золото может вновь протестировать вчерашний минимум. На данный момент основная причина, которая может вызвать это падение, заключается в том, что Конгресс и администрация президента США согласовали новый пакет стимулирующих мер объемом около $484 млрд, из которых свыше $300 млрд пойдет на поддержку малого бизнеса (в добавление к уже исчерпанной программе).
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