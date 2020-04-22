Капитуляция на рынке нефти
Ну вот, можно сказать, что на рынке нефти случилась классическая капитуляция. Сдались спекулянты, которые использовали нефть, как финансовый актив. Нефтяные фонды ETF, в частности USO, не имеют возможности выходить на поставку, они не занимаются нефтью как товаром. Суть их операций проста, предложить клиенту за комиссию поучаствовать в повышении цен на нефть, то есть необходимо постоянно покупать текущий фьючерс на нефть и затем, по мере приближения экспирации, перекладываться в следующий фьючерс. И вот, в один прекрасный момент оказывается, что свои лонги фондам закрыть не об кого, бидов нет, а закрыть позицию надо, поэтому предлагают и по 5 долларов, и по 1, и за ноль, в итоге цены доходят до минус 40 долларов за баррель. Понятно, убытки от такого роллирования несут инвесторы этих фондов. Что будет дальше? Думаю, что с мая начнется резкое сокращение добычи нефти. Это будут делать и вынужденно, и добровольно. Постепенно, по мере выхода мировой экономики из состояния карантина, спрос на нефть начнет расти и на рынке снова возникнет баланс. Так было всегда, так будет и сейчас.
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