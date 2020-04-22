Netflix наращивает аудиторию почти вдвое быстрее, чем ожидал рынок. Отчет за первый квартал показал увеличение числа подписчиков на 15,7 млн против консенсус-прогнозов 8,5 млн. В компании это связывают с режимом самоизоляции населения и дают сдержанный прогноз на текущий квартал. Менеджмент ожидает появления примерно 7,5 млн новых платных акаунтов против 9,6 млн, которые были зафиксированы по итогам апреля-июня 2019 года. Финансовые показатели Netflix за первые три месяца текущего года оказались смешанными. Чистая прибыль на акцию выросла до $1,57, тогда как консенсус предполагал повышение до $1,63. В то же время выручка достигла $5,77 млрд при прогнозе $5,74 млрд. При этом оба показателя существенно лучше прошлогодних. В годовом выражении рост чистой прибыли составил 106,6%, а рост выручки — 27,7%.

По нашему мнению, Netflix останется лидером сектора стриминговых сервисов в обозримом будущем. Компания успешно преодолела сложности, возникшие в ходе пиковых нагрузок на инфраструктуру в марте и апреле. Для бесперебойной работы технической поддержки пришлось привлечь дополнительно 2000 временных сотрудников, в настоящий момент пользователи больше не испытывают серьезных проблем. Однако в краткосрочной перспективе компания может столкнуться с рядом трудностей. В первую очередь это связано со снижением производства нового контента, что, в свою очередь, вызвано мерами по борьбе с коронавирусом в США. Отсутствие новых якорных франшиз грозит частичным оттоком аудитории к конкурентам Amazon Prime, Hulu и Disney+.

В текущем квартале рынок, как и сам Netflix, прогнозирует замедление роста. Консенсус предполагает прибыль на акцию в размере $1,57, что означает рост на 6,8%. Выручка ожидается на уровне $5,95 млрд, что на 20,9% больше результата за аналогичный период предыдущего года. После публикации отчетности на расширенной сессии акции Netflix взлетели на 4%, но затем динамика стала более умеренной. С начала года бумага в плюсе на 31,5%, с мартовских минимумов на 45,2%. Мы оцениваем справедливую стоимость акций Netflix в $388, что предполагает потенциал роста 10,6%. В настоящий момент бумага перегрета высокими ожиданиями игроков, но остается привлекательной для долгосрочного инвестирования.