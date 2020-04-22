Нефть всему голова. Как это ни печально, но это именно так. Даже в тот момент, когда она вроде бы никому и не нужна. Сумасшедшая распродажа нефтяных контрактов, начавшаяся с чисто технических проблем с поставкой по ближним фьючерсам на нефть сорта WTI в понедельник, вчера охватила уже весь нефтяной рынок и котировки и WTI, и Brent, и Urals заполыхали ярко красным цветом. И пусть плюнет в меня тот, кто скажет, что —35% за день — это не паника!

Естественно, в таких нервных условиях фондовый рынок не мог оставаться спокойным и тоже в свою очередь полетел вниз. К счастью, это все же была отнюдь не паническая распродажа, а скорее — фиксация прибыли после двух недель роста. И по факту эта фиксация состоялась. Даже чисто технически индекс S&P500 вышел на важный уровень поддержки, расположенный в районе 2700 — 2750 пунктов, и есть шансы, что этот уровень на данный момент не позволит котировкам уйти ниже.

Но если с индексами картина более-менее понятна и пока не вызывает такого уж слишком сильного беспокойства, то вот на отраслевом уровне есть над чем задуматься. При катастрофическом падении нефтяных котировок казалось бы хуже всех должны были бы чувствовать себя компании нефтегазового сектора. Но они оказались если не лучшими, то уж точно не худшими по итогам вчерашних торгов. Основной удар пришелся по акциям ведущих технологических компаний, которые только в среднем потеряли 4% от своей капитализации. Причем больше всех пострадали гиганты — триллионеры Microsoft (MSFT, —4,14%), Alphabet (GOOGL, —3,88%), Facebook (FB, —4,17%) и Apple (AAPL, —3,09%). И даже акции Amazon (AMZN, —2,74%), великолепно чувствовавшие себя последние несколько недель, подверглись вчера массированной атаке медведей.

Ну, а главным героем вчерашнего дня безусловно был Netflix (NFLX, —0,84%). В преддверии публикации квартальной отчетности по итогам 1-го квартала 2020 года акции этой компании пользовались бешеным спросом у инвесторов и выросли за последнюю неделю более чем на 15%, уверенно обновив при этом свои исторические максимумы. Вчера на фоне явно негативного фона инвесторы были более осторожными, но все равно акции Netflix были лучше рынка и долгое время держались в зеленой зоне. Лишь в самом конце торгов они ушли немного ниже нуля. А сразу после торгов вышла долгожданная отчетность, которая оказалась гораздо лучше всех прогнозов. Количество новых пользователей за прошедший квартал увеличилось на фантастические 16 миллионов человек, что оказалось вдвое выше прогноза аналитиков. При этом прибыль в 5,77 млрд. долларов не оставляет ни у кого сомнений, что компания идет правильным путем. В итоге сразу после публикации котировки акций Netflix взлетели вверх почти на 10% — до 475 долларов. Однако в дальнейшем общий негатив по рынку охладил пыл особо ретивых спекулянтов. Да и количество желающих зафиксировать прибыль в этих акциях, полученную в последние дни, оказалось слишком велико. И поэтому котировки акций к утру вернулись к нулевым отметкам. Однако, как бы то ни было, отчетность компании показала, что бизнес Netflix великолепен и имеет прекрасные перспективы для развития в ближайшем будущем.

Ожидания рынка 22 апреля

Несмотря на продолжающуюся распродажу на рынке нефти, участники рынка решили сегодня не обращать на нее внимание. Ну действительно, сколько можно? Тем более что выходящая отчетность компаний пока не слишком пугающая и в ней (в отчетности) при желании можно найти нотки оптимизма. Кроме всего прочего постепенное, хоть и слишком уж плавное, но все же достаточно уверенное снижение темпов распространения коронавирусной эпидемии на фоне такого же постепенного снятия ограничений на ведение бизнеса и облегчение режима самоизоляции внушает участникам рынка все больший оптимизм. Именно поэтому все сегодня и решили, что хватит «кошмарить рынок» и можно немного прикупить подешевевших активов. Волна аккуратных точечных покупок началась в Азии и покатилась через Европу в Америку. И к середине сегодняшнего дня мы видим, что рынки повсеместно окрашены в радостный зеленый цвет. Хотя рост по нынешним временам относительно небольшой — от 1 до 2 процентов, но достаточно уверенный и безоткатный. Так что есть надежды, что это уверенность сохранится и на период проведения основной торговой сессии в США.

Правда по пути к этой сессии будет несколько опасных препятствий, которые надо будет преодолеть.

Во-первых, это выход отчетности еще до начала торгов от таких знаковых компаний как Delta Airlines (DAL), AT&T (T) и Biogen (BIIB). Особенно интересна реакция инвесторов на отчетность Дельты, которая не сулит нам ничего хорошего. Но это понимают все и главное в этой ситуации — каковы будут прогнозы от руководства Delta Airlines и какова будет последующая реакция на это со стороны инвесторов.

Вторую «полосу препятствий» надо будет преодолеть уже в ходе торгов в 17-30 мск, когда появятся данные по запасам сырой нефти. Там, естественно, ничего хорошего не ожидается и по прогнозам аналитиков эти запасы должны вырасти еще на 15 млн. баррелей. И вся интрига сейчас только в одном — куда в итоге могут скатиться нефтяные котировки. Неужели до 0?

Поэтому, несмотря на умеренный оптимизм, который сегодня царит на рынках, расслабляться точно не стоит и ситуация в любой момент может в корне измениться и с плюса повернуть на минус. И все же надеемся, что этого не произойдет и индексам удастся закрепиться на достигнутых уровнях и не уйти ниже. Тем более что с технической точки зрения пробитие текущего уровня серьезной поддержки может повлечь за собой очередную волну распродаж.