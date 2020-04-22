Спекулятивный интерес к бумагам Мечела преобладает над фундаментальными факторами
Новость о реструктуризации долга, безусловно, хорошая, хотя нельзя сказать, что неожиданная. Компания снижает долг (примерно до 6х EBITDA), но лишается ключевого и очень перспективного угольного актива. Эльгинское месторождение не имеет аналогов, многие методы анализа для него не подходят. Но так или иначе, решение о продаже было принято давно, и частично реализовано. В среднесрочном плане, возможно, это решение больше устроит акционеров. Мечел тратил на погашение долга порядка 40 млрд рублей в год. Из-за плохой конъюнктуры рынка угля и стали, а также изначально высокого долга, развивать Эльгу было трудно. Реакция рынка, как обычно, довольно бурная, поскольку бумаги не входят в первый эшелон, и характер колебаний отличается высокой волатильностью, краткосрочный спекулятивный интерес традиционно преобладает над фундаментальными факторами.
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