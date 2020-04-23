По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,29%, закрывшись на отметке 2799,31 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,99%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 2,81%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов, до 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии увеличилась на семь базисных пунктов, до −0,41%.

Позитивные настроения на рынке акций были обусловлены единогласным одобрением в сенате США очередного пакета помощи реальному сектору экономики объемом почти $500 млрд и оптимистичным прогнозом министра финансов Стивена Мнучина, заявившего, что он ожидает, что большая часть американской экономики перезапустится к концу августа. Кроме того порадовали инвесторов квартальные результаты компаний Texas Instruments и Chipotle Mexican Grill. На данном этапе индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках диапазона 2650—2900 пунктов. Пробить нижнюю границу не дадут деньги ФРС, а уверенно закрепиться над верхней — незаконченная история с пандемией коронавируса.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 5,6% и закрылись на $20,77. После разгромного понедельника в среду фьючерсные контракты на Brent и WTI перешли к постепенному восстановлению, которому способствуют закрытие коротких позиций и ряд новостей о вынужденном сокращении добычи нефти. По информации Wall Street Journal, после падения цен на нефть ряд работающих в Мексиканском заливе компаний останавливают добычу и закрывают скважины. Мексика, которая недавно отказалась присоединиться к новой сделке ОПЕК+, объявила о закрытии 19 месторождений. Тем не менее, из-за крайне низкого спроса ситуация на нефтяном рынке по-прежнему остается довольно сложной, что будет способствовать высокой волатильности.

В среду индекс Мосбиржи вырос на 3,43%, закрывшись на отметке 2573,41 пункта. Уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2550 и 2500 пунктов, сопротивления — 2610 и 2640 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 104500 и 102000 пунктов, сопротивления — 106500 и 108000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 75,90, прибавив 1,85% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75,65 и 75, сопротивления — 76,30 и 76,85.