Вчера и российский рынок акций, и рубль почему-то полностью проигнорировали нефть, которая в ходе азиатской сессии обновила многолетние минимумы, спускавшись ниже 16 долларов за баррель по марке Brent.

Это вызывает большое удивление: мы не США и даже не Германия, бюджеты которых практически не зависят от нефтегазовых доходов. Нашу финансовую систему не накачали таким огромным объемом ликвидности. Скорее наоборот: профицит банковской системы РФ снизился от уровня конца января на 1 трлн руб.

Однако Индекс Мосбиржи вчера вырос на 3,4%, причем опережающими темпами росли многие нефтяные бумаги, и это не объяснить только обратным выкупом акций «Лукойла» и «Роснефти».

Рубль также укрепился, закрывшись в паре с долларом чуть ниже отметки 76. Здесь, правда, сыграл свою роль Банк России со своими валютными интервенциями, который, вероятно, создает условия для размещения Минфином ОФЗ.

Однако такая аномальная ситуация не должна продолжаться долго, фундаментальные факторы, а это прежде всего падение доходов российского бюджета из-за крайне низких поступлений налогов от «нефтянки», должны будут выйти на первый план. Скорее всего, на ближайшие годы можно забыть и про высокие дивиденды по бумагам нефтегазового сектора, за исключением префов «Сургутнефтегаза», у которого будет «бумажная» прибыль от курсовой переоценки.

Сегодня внешний фон благоволит продолжению роста, по крайней мере, в начале торгового дня. Американские фьючерсы сумели выбраться из отрицательной области и торгуются в районе закрытия глобальных рынков в среду.

Подрастает нефть, вновь ушедшая выше 20 долларов за баррель. В полюсе промышленные металлы. Поэтому ждем открытия небольшим ростом, а дальше будем посмотреть – прогнозировать динамику рынка более чем на час-два сейчас очень трудно.

Однозначно можно ждать подъема котировок «Полюса» и «Полиметалла» в связи с возобновившемся ростом цен на золото. Должен подрасти и выглядевший вчера хуже рынка «Норильский Никель» — цены на его основную продукцию также выросли.

Пара доллар-рубль на рынке Форекс за час до открытия российского рынка торгуется в районе 75,4. Однако в среднесрочный рост «россиянина» мы не верим. Сейчас стойкость рубля объясняется валютными интервенциями Банка России и отсутствием на торгах импортеров, спрос на продукцию которых резко упал из-за режима самоизоляции и падения доходов населения.



