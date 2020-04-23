Вчера падение сменилось отскоком. Большинство бумаг закрылось в зеленой зоне. Лидерами роста стали акции Мечела (+12,46%), поводом послужила новость о реструктуризации долга. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции Детского мира (-1,00%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76-77 по мере роста цены на нефть.

Индекс РТС прибавил более 5%. Вчера мы наблюдали наибольший за месяц рост фондового рынка. Поводом послужила положительная динамика на мировых площадках. Нефть выросла после выхода статистики запасов, которые показали прирост запасов меньше ожидаемого. Свободное место в Кушинге еще есть. Риск переполнения сохраняется, но он умеренный. После экспирации контракта с майской поставкой, ситуация на рынке нефти стала приходить в норму. Пострадали, в основном, фонды и спекулянты, производители, находившиеся в короткой позиции на момент экспирации, здорово заработали. Контракты с поставкой летом торгуются в диапазоне $20-30 за баррель, причем премия растет намного быстрее, чем ставка денежного рынка, стоимость календарного свопа более 100% годовых. На этом фоне рубль чувствует себя достаточно уверенно. Игроки понимают, что кратковременное падение цены не является катастрофическим для нефтяных компаний и бюджета.

Игроки раскупили ОФЗ. Бумаги с привязкой к ставке денежного рынка не нашли спроса, зато ОФЗ с фиксированным купоном было продано аж на 88 млрд рублей и это сигнал, что рынок ждет от регулятора снижения ставки как минимум на 0,5 п.п. в пятницу. И мы полагаем, что это произойдет.

Ожидаем рост в пределах 1%. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рыке в фокусе операционные результаты и дивиденды ТМК. Из важной статистики – обращения за пособиями в США. Ориентир: диапазон 75,00-77,00 в паре USD/RUB, 2550- 2650 по индексу Мосбиржи.