По итогам торгов 22 апреля индекс МосБиржи вырос на 3,43% — до 2573,41 п., а РТС на 5,32% — до 1066,01 п.

Утро на российском рынке складывалось негативно, но в течение дня ситуация улучшалась вместе с ростом котировок Brent. Если экономика пока не готова помогать нефтяникам, то они всегда могут рассчитывать на словесные интервенции Д. Трампа. Американский президент напомнил всем о геополитике, сообщив в твиттере о своём приказе атаковать иранские военные суда, если они решат приблизиться к американским. Благодаря этому Brent улетал к отметке $22,45. Затем наступил откат, но всё же цена удержалась выше $20, что помогло состояться настоящему ралли отечественных индексов. В лидерах были «Татнефть» (+7,91%), «ЛУКОЙЛ» (+7,5%), «Сургутнефтегаз» (+6,32%), «Роснефть» (+5,9%) и «Башнефть» (+4,07%). Привилегированные акции «Мечел» завершили день ростом на 12,46% на новостях о завершении сделки по продаже Эльгинского проекта. Вырученные средства в объёме около 89 млрд рублей пошли на погашение части задолженности перед банками «Газпром Банк» и ВТБ, которые реструктурировали оставшиеся долги. Слабость демонстрировали акции «Детского Мира» (-1,0%), обыкновенные «Мечел» (-0,43%), Yandex (-0,16%) и привилегированные «Транснефть» (-0,04%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 97,655 млрд рублей.

На рынке растёт убеждённость, что ЦБ РФ снизит ставку на заседании в пятницу. Частично факт этих ожиданий и, конечно, нефть, обеспечили укрепление рубля. Минфин провёл более чем успешные размещения облигаций федерального займа. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось реализовать бумаги на 86,667 млрд рублей по номиналу при спросе 141,246 млрд по номиналу и средневзвешенной доходности 5,99%. Инвесторов даже не опечалил тот факт, что аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением в апреле 2024 года был признан несостоявшимся. В какой-то мере это позитивный сигнал, поскольку финансовое ведомство не готово в спешном порядке занимать под любой процент. Днём также снижался индекс доллара, который к вечеру вышел в плюс, но рубль уже своё не упустил. В случае сохранения позитивной динамики на рынке нефти, рубль способен вернуться в диапазон 70,0-75,0 в конце текущей недели.

Американский рынок также следил за нефтью, некоторыми сильными корпоративными отчётами и продвижением очередного пакета помощи для болеющей COVID-19 экономики. В остальном, картина активность потребителей и бизнеса остаётся весьма мрачной. AT&T Inc. (-1,33%) не только сообщила о сокращении выручки от медийного бизнеса, но также о резком падении интереса потребителей к замене старых умных телефонов на новые с предоплаченными планами. Texas Instruments (+4,81%) отчиталась лучше ожиданий, а также прогнозирует, что продажи микросхем для компьютеров и серверов останутся достаточно высокими, а вот для промышленности и автомобилестроения существенно сократятся. Бумаги L Brand Inc. (-15,5%) оказались под давлением из-за новостей о том, что частный инвестиционный фонд Sycamore Partners решил отказаться от покупки Victoria’s Secret. Энергетический сектор, как уже было сказано, получил поддержку из уст Д. Трампа, который сообщил о приказе открывать огонь по иранским судам, если они будут препятствовать движению американских кораблей. Exxon Mobil подорожала на 2,86%, а Chevron Corp. на 3,43%. По итогам дня DJIA вырос на 1,99% до 23475,82 п., а S&P 500 на 2,29% до 2799,31 п.

Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост. Меж тем, Ю. Корея сообщает о том, что в I квартале ВВП страны упал на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Свой позитивный вклад также внесла нефть, которая продолжила дорожать. Предварительные индексы деловой активности за апрель в азиатском регионе оказались вполне логичными. В Японии производственный PMI снизился до 43,7 п. с 44,8 п. в марте, а вот в сфере услуг упал до 22,8 п. с 33,8 п. в марте. В Австралии промышленный показатель снизился до 45,6 п. с 49,7 п. в марте, а вот в сфере услуг провал до 19,6 п. с 38,5 п. в марте. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19395,06 п. (+1,34%), Hang Seng — 23980,31 п. (+0,36%), Shanghai Composite — 2848,45 п. (+0,16%).

Нефть продолжила дорожать, хотя кроме заявлений Д. Трампа на рынке очень мало позитива. Добыча в США сократилась за прошлую неделю на 100 тыс. бар. до 12,2 млн бар. в сутки. Это стало причиной того, что, по данным Минэнерго США, на неделе до 17 апреля коммерческие запасы нефти выросли на 15,0 млн бар. до 518,6 млн бар., что на 9% выше среднего показателя за пять лет. Запасы бензина увеличились лишь на 1,0 млн бар., а дистиллятов на 7,9 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 15,0 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —25,4% за год; 5,5 млн бар. бензина в сутки, или —41,4% за год; а также 3,4 млн бар. дистиллятов в сутки, или —9,8% за год. Позитивом для рынка может являться то, что в ближайшие недели ожидается волна объявлений о банкротстве в американском сланцевом секторе. В Reuters ссылаются на источники в консалтинговой сфере, где отмечают рост запросов со стороны нефтяного сектора на специалистов по банкротству, или реструктуризации долга. Fitch прогнозирует банкротства в секторе на уровне около 18%. Ещё одним сектором боли может стать транспортировка нефти. В рамках защиты от кредиторов сланцевые производители могут пересмотреть свои контракты с трубопроводными компаниями, что также приведёт к резкому ухудшению их финансового положения. И немного о золоте. Металл накануне активно дорожал на фоне новостей об очередном пакете помощи властей США для болеющей экономики. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1033,39 тонн до 1042,46 тонн. К 9:00 мск Brent — $22,48 (+10,30), WTI — $15,45 (+12,12%), Золото — $1740,9 (+0,15%), Медь — $5047,5 (-0,02%), Никель — $12060 (+0,37%).

Индекс доллара снижался на 0,1% до 100,28 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,6% с 0,62% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,083 (+0,07%), GBP-USD — $1,236 (+0,22%), USD-JPY – 107,77 (+0,03%).

Внешний фон способствует старту российского рынка в плюсе. Нефть продолжает дорожать как на напоминаниях о геополитических проблемах, так и на информации о скором банкротстве ряда производителей в США. Азиатские индексы в плюсе, как и основные нефтяные контракты. В начале дня российские индексы продолжат рост, а рубль — своё укрепление в сторону 75,5 за доллар.