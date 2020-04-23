Рынок акций РФ и рубль вырастут на улучшении внешнего фона. Рост нефтяных котировок и ряда азиатских площадок поддержат рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС вслед за ценами на нефть, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Более того, утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 1-2%, в районе 2600-2625 пунктов.

"Внешний фон способствует старту российского рынка в плюсе. Нефть продолжает дорожать как на напоминаниях о геополитических проблемах, так и на информации о скором банкротстве ряда производителей в США. Азиатские индексы в плюсе, как и основные нефтяные контракты", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль — повышение цен на нефть оказывает поддержку курсу рубля, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в четверг, 23 апреля, на открытии укрепления рубля против доллара до уровня 75,35 рубля, пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 74,7-75,7 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы в среду на закрытии торгов выросли на 2-3% в рамках коррекции на фоне отскока нефтяных цен.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,13-0,3%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,43%, австралийский S&P/ASX 200 снизился — на 0,08%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,02%, индекс гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,45%.

Стоимость нефти растет на 9,13% — до 22,23 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,05% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0828 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в среду, отыграв бодрый отскок рынка нефти после обвала начала недели; акции нефтегазового сектора стали локомотивом роста всего рынка.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 3,43%, до 2573,41 пункта, индекс РТС — на 5,32%, до 1066,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 1,18 рубля — до 75,9 рубля, евро опустился на 1,61 рубля, до 82,11 рубля, следует из данных Московской биржи.