Почти 500 млрд руб., вернувшиеся в систему через депозитный канал ЦБ (регулятор уменьшил лимит недельного депозитного аукциона с 1,13 трлн руб. до 650 млрд руб.), не сильно улучшили ситуацию с краткосрочной ликвидностью. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, осталась в районе 6,1–6,2%, индекс RUSFAR поднялся с 6,31% до 6,37%, а стоимость однодневного свопа снизилась с 6,28% до 6,15%. На аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством спрос в третий раз подряд превысил 600 млрд руб. За всю историю (не считая этой недели) такой уровень спроса на репо с Казначейством был зафиксирован всего шесть раз, три из которых – в начале мая 2017 г., когда в банковской системе в самом конце периода усреднения наблюдался значительный отрицательный объем свободных резервов. Кроме того, банки с 5 млрд руб. до 45 млрд руб. увеличили привлечение средств через инструмент обеспеченных кредитов ЦБ.

Более длинные ставки, резко выросшие во вторник, вчера заметно скорректировались вниз. Кривая процентных свопов сместилась вниз примерно на 20 бп: годовая ставка закрылась на отметке 5,85%, 5-летняя – на 5,98%. 12-месячная ставка NDF опустилась на 20 бп, до 4,90%, 5-летний кросс-валютный своп скорректировался вниз на 21 бп, до 4,67%. Ставка 3x6 FRA закрылась на отметке 5,62% (-21 бп), 9x12 FRA упала до 5,37% (-31 бп).