Минфин провел рекордный аукцион ОФЗ с начала года
Вчера Министерство Финансов разместило 86.7 млрд руб. серии 26229 (нояб.25) при спросе 141 млрд руб. и дисконтом к доходности на вторичном рынке. Второй аукцион в серии 24021 (апр.24) с привязкой к Ruonia не состоялся из-за отсутствия заявок с приемлемыми ценами.
Результаты аукционов говорят о том, что инвесторы уверены в снижении ключевой ставки на завтрашнем заседании (Росбанк и консенсус рынка: —50бп) и готовы игнорировать краткосрочную волатильность сырьевых цен в ожидании их восстановления во 2п’20. Более подробный анализ результатов аукционов содержится в нашем регулярном обзоре (на английском языке).
Аргументом для роста спроса на аукционах ОФЗ мог стать сузившийся спред между кривыми ОФЗ и IRS. На 5-летнем горизонте он достиг наименьших значений с начала года (15 бп) против 42 бп в среднем за 2020 год, что увеличило привлекательность ОФЗ в сравнении с IRS в преддверии заседания ЦБ.
В ближайшие дни мы ожидаем, что снижение доходностей продолжится. Однако дальнейшая перспектива будет во многом зависеть от сочетания решения и риторики регулятора – более консервативные шаги и риторика станут поводом для охлаждения интереса и коррекции доходностей на рынке.
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