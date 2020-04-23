Ключевая ставка, по нашим прогнозам, будет снижена 24 апреля на 50 б.п., до 5,5% годовых. При этом полагаем, что регулятор вернет сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ.

Как заявила Э. Набиуллина, возможность снижения ставки будет основным вариантом для рассмотрения на заседании 24 апреля. Глава ЦБ прямо указала, что регулятор рассмотрит разные шаги снижения. Мы считаем, что это сигнал о готовности ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 5,5%, если за эту неделю не произойдет каких-то серьезных ухудшений на финансовых рынках.

В пользу активного снижения ставки уже на этом заседании говорит текущая инфляция (около 2,9%), которая остается существенно ниже целевых 4%. При этом Банк России полагает, что всплеск цен в марте-апреле и рост инфляционных ожиданий будет временным. Ранее глава ЦБ говорила, что регулятор готов возобновить смягчение монетарной политики даже при том, что из-за эффектов низкой базы 2019 г. годовая инфляция продолжит несколько повышаться.

Кроме запаса по инфляции, в пользу снижения ставки выступают необходимость поддержки экономики в кризис, а также стабилизация курса рубля. Наконец, отметим, что это первый глобальный кризис, в котором центробанки развивающихся стран активно смягчают монетарную политику для поддержки своих экономик. Агрессивное смягчение денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков (ФРС, ЕЦБ) позволяет регуляторам развивающихся стран снижать свои ключевые ставки, не провоцируя оттока капитала. Напомним, что в марте-апреле центробанки Бразилии, Мексики, Индонезии, Турции, ЮАР существенно снизили свои ключевые ставки, несмотря на ослабление национальных валют.

Принимая решение, ЦБ будет руководствоваться рядом макроэкономических показателей. Во-первых, это текущая инфляция, которая остается ниже таргета. Во-вторых, прогноз по инфляции. В этом году инфляция, вероятно, превысит целевые 4%, однако, этот всплеск будет временным и уже в следующем году инфляция вернется ниже таргета. В-третьих, глубокий спад в российской экономике в этом году из-за пандемии коронавируса, как и в большинстве стран мира. Внезапная остановка экономики требует масштабной поддержки бизнеса и граждан, как со стороны правительства, так и со стороны Центрального банка.

В-четвертых, ситуация на валютном рынке. Ослабление курса рубля в этом году является одним из главных проинфляционных рисков, поскольку увеличивает стоимость импортных товаров. Основными факторами влияния на курс рубля по-прежнему являются цены на нефть и общий интерес международных инвесторов к активам развивающихся рынков. В-пятых, денежно-кредитные условия. Доступность ипотеки является одним из главных приоритетов правительства. Снижение ключевой ставки позволит понизить ставки по кредитам, в том числе по ипотечным. Это окажет существенную помощь экономике, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан. Население и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку и снизить долговую нагрузку.

При этом вероятность сохранения ставки остается, хотя пока она представляется достаточно низкой. Для этого необходимо существенное ухудшение внешних условий. Наиболее вероятным сценарием для возможного сохранения ключевой ставки в пятницу представляется резкое падение цен на нефть и курса рубля. Напомним, что новая сделка ОПЕК++ начнет действовать только с 1 мая, а в апреле ряд стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, резко нарастили добычу. При этом, согласно оценке МЭА, в апреле и мае спрос на нефть сократится на 29 и 26 млн б/с соответственно. В связи с этим, МЭА ожидает, что мировые запасы нефти уже в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ. Это будет оказывать дополнительное давление на цены на нефть, и, соответственно, в определенной мере на курс рубля.

В этом году ключевая ставка может достичь 5% годовых. В базовом сценарии мы ожидаем от регулятора мягкой тональности. В отсутствие внешних шоков полагаем, что Банк России продолжит цикл смягчения монетарной политики.

Прогноз по инфляции на конец года может быть повышен до 4,3-4,8%. При этом регулятор подчеркнет, что в 2021 году инфляция вернется ниже цели из-за слабого внутреннего и внешнего спроса (прогноз 3,5-4%).

Прогноз по ВВП на текущий год может быть ухудшен Банком России до падения на 2-3%. Из-за пандемии коронавируса, глобальной рецессии и падения нефтяных цен в первую очередь пострадают инвестиции, экспорт и потребление домохозяйств.

Инфляция по итогам года, по нашим оценкам, может составить 4,3-4,8%. Во-первых, в марте и апреле наблюдается ускорение инфляции из-за повышенного спроса на продукты питания и товары повседневного спроса в запасы вследствие карантинных мер. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти из-за увеличения импортных цен вследствие ослабления курса рубля. Во-вторых, сохраняется слабость нефтяного рынка, и мы видим значительные риски нового витка падения цен на нефть в апреле из-за резкого ослабления спроса на топливо. В мае-июне, как ожидается, США и Европа начнут ослаблять карантинные меры. По мере восстановления транспортных перевозок, на которые приходится около 70% всего спроса на топливо, начнут расти цены на нефть. Это ослабит давление на рубль и проинфляционные риски.

Уже в середине года баланс рисков для инфляции начнет смещаться в сторону дезинфляционного влияния сдержанного спроса. Это позволит ЦБ продолжить снижение ключевой ставки даже при том, что годовая инфляция продолжит повышаться из-за эффектов низкой базы 2019 года.

Кроме этого, сдерживать инфляцию в России будет глобальное дезинфляционное давление, в том числе из-за снижения мировой экономической активности. Так в марте инфляция в США упала до 1,5% с 2,3% в феврале. В Китае годовая инфляция в марте замедлилась до 4,3% после подъема на 5,2% в феврале. При этом индекс цен производителей снизился в марте на 1,5% в основном из-за падения цен на нефть и сырьевые товары. Падение цен производителей в Китае предвещает продолжение дезинфляционной волны в мире, в том числе и в России.