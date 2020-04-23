Рубль выдержал критическую ситуацию
Думаю, что нужно сказать несколько слов о российской валюте, об устойчивости рубля к потрясениям.
При том, что на мировом рынке нефти реализовался самый невозможный, а для некоторых игроков катастрофический, сценарий с отрицательными ценами в момент экспирации майских фьючесров на нефть, российский рубль даже не протестировал минимальных значений марта к американскому доллару.
Пара доллар-рубль в среду только в моменте дошла до уровня 77.5 и потом покатилась на 76. В этот же день прошел аукцион по размещению ОФЗ, который показал, что спрос у глобальных инвесторов на российские высокодоходные активы остается высоким. Объем размещения был максимальным с начала года, 86 млрд рублей, при спросе 141 млрд рублей. Инвесторы берут не только наши гособлигации, но и наши акции.
Даже при таких ценах на нефть очевиден спрос на российский нефтяной сектор. Почему так происходит? Думаю, тут идет игра на то, что будет происходить в мировой экономике через два-три месяца. Если темпы роста начнут везде восстанавливаться, то после радикального сокращения добычи нефти в мае где-то к концу июля может возникнуть перекос в сторону спроса.
Если так случится, то очень нетрудно догадаться, какие активы в мире будут одни из самых привлекательных. Но догадаться лучше сейчас.
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