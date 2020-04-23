Индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 2530-2630 пунктов
На рынке акций РФ в четверг продолжают доминировать покупатели, оптимизм участников торгов поддержало восстановление нефтяных котировок в направлении $22, при этом внешний новостной фон, в том числе ситуация с коронавирусом в китайском Харбине, обуславливают осторожность в действиях инвесторов.
Кроме того, макроэкономическая статистика, в том числе предварительные производственные PMI по еврозоне и Германии в частности сегодня вышли хуже ожиданий. То же самое, впрочем, касается и индикаторов деловой активности в секторе услуг.
По нашему мнению, завтра осторожность может продолжить превалировать в рыночных настроениях. Приближение выходных, противоречивый новостной фон по COVID-19, нефтяная волатильность будут определять характер пятничных торгов. В пятницу из важной макростатистики отметим публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте.
Завтра же пройдет заседание ЦБ РФ, посвященное денежно-кредитной политике. С учетом последних сигналов Банка России снижение ключевой ставки видится нам базовым сценарием для завтрашнего заседания.
Из других внутренних событий пятницы отметим публикацию финрезультатов по МСФО за первый квартал 2020 Северстали и Х5 Retail Group, в свою очередь Распадская и Акрон опубликуют квартальные операционные результаты. В США продолжится сезон финансовых отчетностей за первый квартал. Свои результаты представят Verizon Communications, American Express, Wabco Holdings.
По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 2530-2630 пунктов.
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