Вчера рост продолжился. Поводом стала положительная динамика на внешних рынках. Лидерами роста стали вновь акции Мечела (+16,26%). Лидерами снижения стали акции Фосагро (-2,17%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 74-75 по мере дальнейшего роста цены на нефть.

Банк России проведет заседание по вопросам монетарной политики. 100% опрошенных экономистов полагают, что Банк России снизит ключевую ставку, при этом некоторые авторитетные источники допускают снижение на 0,75 п.п. Мы полагаем, что ставка будет снижена до 5,5%. Есть два важных довода в пользу такого решения. Бизнес и население страдают от кредитного бремени, необходимо удешевлять стоимость заимствований, чтобы экономика могла быстрее выйти из кризиса. Второй довод: низкие инфляционные риски. Нефть с поставкой в летние месяцы торгуется в диапазоне $20-30 за баррель. Рубль на этом фоне держится достаточно уверенно, ниже нижней границы ожидаемого диапазона. Положительный торговый баланс, а также продажи валюты ЦБ препятствуют значительному ослаблению рубля. Риск того, что при снижении ставки рубль будет слабеть за счет того, что спекулянты смогут попытаться устроить атаку на рубль. Но, на мой взгляд, риск этот, в большей степени гипотетический.

Ожидаем боковую динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рыке в фокусе результаты X5 Retail, Северстали и Распадской. Из важной статистики – заказы на товары длительного пользования в США. Ориентир: диапазон 74,00-76,00 в паре USD/RUB, 2550-2650 по индексу Мосбиржи.



