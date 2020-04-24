Российский рынок акций накануне продолжил восстанавливаться. На фоне отскока цен на нефть локомотивом роста вновь выступили акции нефтедобывающих компаний. Учитывая их высокий вес, индекс МосБиржи сумел подняться к 2600 п. Поддержку рынку также оказывала положительная динамика на европейских и американских площадках.

Сегодня рынками движет идея о скором завершении пандемии и поэтапной отмене ограничительных мер. Сейчас, когда начинается период «красных» заголовков о рекордном падении экономических показателей и слабых финансовых результатах компаний, инвесторы защищаются ожиданиями о том, что все это кратковременные явления. В условиях стимулов со стороны правительств и мировых ЦБ рынки на опережение могут закладывать в котировки позитивные ожидания и сценарии. Но стоит помнить, что любые отклонения от реализации запланированного варианта развития событий способны вызывать резкие всплески волатильности.

Например, в четверг уже после закрытия дневной сессии на Московской бирже появилась новость, что клинические испытания препарата для лечения коронавируса корпорации Gilead Sciences показали плохие результаты. На этом фоне начали снижаться не только акции самой фармкомпании, но и всего рынка в целом.

Российский рынок в условиях сложившегося фона сейчас может находиться около локальных экстремумов. В четверг индекс МосБиржи остановился около 2600–2620 п. Еще более сильное техническое сопротивление, подъем выше которого в ближайшей перспективе не ожидаю, находится около 2700 п. Сегодня открытие пройдет с умеренным снижением.

Опережающая динамика акций нефтяников может быть близкой к завершению. И хотя цены на фьючерсы Brent с поставкой в июле (экспирация в конце мая) вчера выросли на 3%, в абсолютном выражении это всего лишь $0,8. Котировки просто поднялись до уровня $24,8, который сложно назвать комфортным как для нефтяников, так и для российской экономики. Естественно на длинной дистанции есть все основания рассчитывать на восстановление Brent выше $40, но, на мой взгляд, эти ожидания уже во многом заложены в цену. При этом разного рода риски для такого сценария сохраняются. Поэтому спекулятивная фиксация или сокращение веса длинных позиций в акциях нефтяников выглядит вполне логичной.

Хуже рынка в четверг выглядели акции ТМК (-0,67%). В моменте они теряли более 6% на новостях о том, что ЦБ сообщил о несоответствии добровольного предложения требованиям законодательства. Напомню, что оферта в акциях ТМК предполагает потенциальный выкуп по 61 руб., что примерно на 25% выше рыночной цены до объявления выкупа. Решение регулятора смутило держателей, однако пока беспокоиться рано. Позже компания сообщила о планах направить повторное предложение с изменениями на следующей неделе. Ожидается, что цена оферты при этом не должна поменяться.

Сейчас выкуп бумаг ТМК создает неплохую возможность для выхода из актива. При сохранении текущей конъюнктуры на рынке нефти после оферты акции могут рухнуть ниже 40 руб. К тому же существенно упадет ликвидность и free-float.

На фоне сделки по продаже доли в Эльгинском месторождении продолжается рост акций Мечела. Обыкновенные бумаги накануне выросли на 5,7%, привилегированные на фоне ожидания дивидендов — на 16,2%. Несмотря на снижение долга на 145 млрд руб., кредитная нагрузка Мечела останется довольно высокой. Конъюнктура на основных рынках компании остается непростой, поэтому уверенности в качественном улучшении инвестиционного кейса по акциям компании (АО и АП) в среднесрочной перспективе нет.

Сегодня центральным событием дня станет заседание Банк России. Его итоги станут известны в 13:30 МСК. Согласно консенсус прогнозу Reuters, 25 из 30 экспертов ждут снижения ставки на 0,50% до уровня 5,5%. Остальные рассчитывают на шаг в 0,25%.

В преддверии заседания долговой рынок госбумаг заранее заложил в цены факт снижения ставки. Индекс ОФЗ (RGBI) вчера вновь переписал локальные максимумы, так что мартовское падение практически полностью отыграно. В ожидании действий ЦБ и с учетом дезинфляционных факторов рыночные рыночные ставки вернулись на исходные позиции.

Впрочем, как мы уже ранее отмечали, рынок корпоративных облигаций традиционно идет с отставанием от ОФЗ в плане реакции на происходящие события. В среднесрочных и длинных бондах надежных эмитентов пространство для роста сохраняется.

Если сегодня Банк России снизит ставку до 5,5%, то это также позитивно и для рынка акций, а особенно для дивидендных бумаг. На мой взгляд, рынок не в полной мере заложил этот фактор в цены.

В то же время для рубля политика смягчения является умеренно негативным драйвером. Учитывая сегодняшние цены на нефть, курс USD/RUB около 74,7 выглядит заниженным, если ожидаемое восстановление котировок нефти будет происходить медленно. Плюс после снятия ограничительных мер на рубль может начать давить рост импорта. Поэтому на уверенное снижение USD/RUB ниже 72,5–75 в перспективе ближайших недель пока сложно рассчитывать. Снижение курса в эту область делает привлекательной спекулятивную покупку валюты.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансового отчета по МСФО за I квартал у Северстали и X5 Retail Group. Московская биржа проведет День акционера. Операционные результаты за I квартал опубликует Распадская.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,43%, ближайшие контракты по нефти Brent в плюсе на 4,3%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти ниже уровня закрытия четверга более чем на 0,5%.