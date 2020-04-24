Американские биржевые площадки в четверг закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,05%, закрывшись на отметке 2797,80 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,59%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на два базисных пункта, до −0,42%.

Поводом для минорных настроений после позитивного старта торгов послужила новость о том, что экспериментальный препарат для лечения коронавируса в своем первом клиническом испытании потерпел неудачу. По сообщению Financial Times, исследования в Китае показали, что препарат компании Gilead Science Ремдесивир, вытолкнувший на прошлой неделе заокеанские биржевые индексы к новым высотам, не улучшал состояние пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови. На данном этапе CBOE Volatility Index (VIX) находится все еще значительно выше уровней, наблюдавшихся за последние два года, и это служит косвенным подтверждением того, что американские бенчмарки еще не готовы штурмовать новые максимумы.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 3,95% и закрылись на отметке $21,56. Обвал на рынке производных инструментов, который негативным образом отразился и на реальных ценах на нефть, вынуждает производителей сокращать добычу нефти. Вслед за Мексикой и нефтяниками работающими в Мексиканском заливе об уменьшении добычи объявил Алжир, а Катар приступил к сокращению экспорта нефти. На данном этапе, по мере выхода новостей о готовности поэтапного перезапуска мировых экономик, а также близости реализации новой сделки ОПЕК+, цены на нефть будут постепенно возвращать ранее утраченные позиции. Нельзя исключать, что уже в начале мая цена Brent протестирует уровень $25.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 1,01%, закрывшись на отметке 2599,41 пункта. Уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на 2550 и 2500 пунктах, сопротивления — 2610 и 2640 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 106000 и 104200 пунктов, сопротивления — 110000 и 114000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 74,77, прибавив 1,5% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74,25 и 73,70, сопротивления — 75,05 и 76.