В четверг настрой на рынке акций оставался сравнительно оптимистичным. Акции Роснефти (ROSN) подорожали на 4.0% после сообщения о рекомендации совета директоров по финальным дивидендам (18.07 руб. на акцию, закрытие реестра 15.06). Татнефть (TATN) подорожала на 3.5%, Норникель (GMKN) – на 3.1%, Магнит (MGNT) – на 2.6%, Лукойл (LKOH) – на 1.9%. Основания для осторожного оптимизма давала динамика цен на нефть, а также признаки замедления распространения COVID-19 в отдельных странах, включая РФ.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 15.0%, Мечела (MTLR) – на 5.7%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 5.3%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 3.7%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС.

В то время как динамика нефтяных фьючерсов остается благоприятной для российского рынка, на мировых рынках акций вновь появились признаки сокращения «спроса на риск», основанием для которого стал поток статистики и корпоративных новостей. Так, данные по продажам новостроек в США за март оказались ниже консенсус-прогноза, а число новых заявок на пособие по безработице за неделю составило более 4.4 млн. Тем временем Financial Times сообщила о провале испытаний нового антивирусного препарата Gilead Sciences, который потенциально мог бы использоваться для лечения COVID-19.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 75.0 по паре доллар-рубль, в течение дня повлиять на динамику курса рубля может решение ЦБ РФ относительно ключевой ставки (13:30 мск).