Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон.

С одной стороны, национальной валюте продолжит оказывать поддержку ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше 22 долларов за баррель. С другой, продажам в рубле будет способствовать рост доллара, как по отношению к основным мировым валютам, так и к валютам развивающихся стран.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем некоторого ослабления российской валюты в начале сессии. При этом пара доллар/рубль продолжит двигаться под сопротивлением, расположенным на отметке 75 рублей.

В дальнейшем не исключаем ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, который выглядит слабо – сохраняются риски возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 20 долларов за баррель.

В результате, к концу дня российская валюта может оказаться под давлением, в результате чего доллар предпримет попытку подъема выше 75 рублей. При этом сдерживать ослабление рубля будут продажи валюты со стороны Центробанка, а также подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 27 апреля. Отметим, что предстоящее сегодня заседание ЦБ РФ вряд ли окажет существенное влияние на динамику рубля – снижение ставки уже заложено в котировках российской валюты.

Напомним, что днем ранее рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 1,5%, отступив ниже 74,8 рубля, евро потерял 1,8%, закончив торги в районе 80,6 рубля.