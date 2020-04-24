Цены производителей в России продолжат быстро падать в краткосрочной перспективе
Принимая во внимание обвальное падение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подешевел в марте на 30,5% месяц к месяцу), мы ожидаем, что в апреле падение цен производителей в добывающем секторе резко ускорится. При этом падение цен в этом секторе будет сдерживаться за счет существенного подорожания промышленных металлов (алюминий вырос в цене на 10,8% месяц к месяцу, медь – на 5,6%, никель – на 8,1%). Учитывая резкое снижение курса рубля в прошлом месяце, мы считаем, что оптовые цены в обрабатывающей промышленности в краткосрочной перспективе продолжат повышаться. Однако рост цен в этом секторе будет ограничен резким снижением спроса из-за приостановки деятельности ряда предприятий в условиях карантина. Поскольку в марте погода была не намного теплее по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды продолжат повышаться. При этом дополнительный толчок ценам в этом секторе придаст холодная погода в текущем месяце, который может стать самым холодным апрелем с начала XXI века. В целом мы считаем, что в апреле 2020 г. месячное снижение ИЦП составит 3,5%. По нашему мнению, в мае падение ИЦП продолжится, хотя, возможно, меньшими темпами. Тем не менее мы прогнозируем снижение цен производителей по итогам текущего года на 3,8%.
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