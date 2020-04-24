С учетом тяжелой макроэкономической обстановки решение "Роснефти" о дивидендах позитивно
23 апреля совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 в размере 18.07 руб. на акцию. С учетом промежуточных выплат в сумме 15.34 руб. на акцию общая сумма дивидендов за 2019 составит 354.1 млрд руб. или 33.41 руб. на бумагу (дивидендная доходность 10%). Выплаты соответствуют политике компании по направлению на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО (в 2019 она составила 708 млрд руб.). Дата закрытия реестра намечена на 8 мая.
Новость в значительной степени соответствует нашим прогнозам и ожиданиям рынка. Однако, с учетом тяжелой макроэкономической обстановки, мы считаем решение Роснефти действовать согласно дивидендной политике позитивным с точки зрения восприятия.
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