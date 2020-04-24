ПОЛЮС ЗОЛОТО: ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА В 1К20 ПОЧТИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ Г/Г (PLZL LI; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – $75.0)

Общий объем производства золота в 1К20 составил 595 тыс унц. (-26% кв/кв, —1% г/г), что соответствует 21% от годового прогноза в размере 2 800 тыс унц. Снижение было связано с сезонным замедлением добычи на Россыпях и сокращением производства аффинированного золота на Олимпиаде, Благодатном, Наталке и Куранахе. Полюс ожидает, что в 1К20 продажи золота вырастут на 16% г/г (-33% кв/кв) до $861 млн, при этом средняя цена реализации увеличится на 22% г/г (+7% кв/кв). Средний коэффициент извлечений вырос до 83.6% (+0.4 пп кв/кв). Чистый долг на конец 1К20 составил $3 060 млн против $3 253 млн на конец 4К19.

Операционные результаты Полюс Золота в основном соответствуют ожиданиям, и мы считаем, что компания будет и далее перевыполнять свои собственные производственные прогнозы на протяжении еще многих лет подряд.

Мы сохраняем оптимизм в отношении цен на золото в долгосрочной перспективе и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020 8.8x против 9.8x у крупных золотодобывающих компаний.



