"Полюс" будет перевыполнять свои производственные прогнозы на протяжении многих лет подряд
ПОЛЮС ЗОЛОТО: ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА В 1К20 ПОЧТИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ Г/Г (PLZL LI; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – $75.0)
Общий объем производства золота в 1К20 составил 595 тыс унц. (-26% кв/кв, —1% г/г), что соответствует 21% от годового прогноза в размере 2 800 тыс унц. Снижение было связано с сезонным замедлением добычи на Россыпях и сокращением производства аффинированного золота на Олимпиаде, Благодатном, Наталке и Куранахе. Полюс ожидает, что в 1К20 продажи золота вырастут на 16% г/г (-33% кв/кв) до $861 млн, при этом средняя цена реализации увеличится на 22% г/г (+7% кв/кв). Средний коэффициент извлечений вырос до 83.6% (+0.4 пп кв/кв). Чистый долг на конец 1К20 составил $3 060 млн против $3 253 млн на конец 4К19.
Операционные результаты Полюс Золота в основном соответствуют ожиданиям, и мы считаем, что компания будет и далее перевыполнять свои собственные производственные прогнозы на протяжении еще многих лет подряд.
Мы сохраняем оптимизм в отношении цен на золото в долгосрочной перспективе и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020 8.8x против 9.8x у крупных золотодобывающих компаний.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200424/831324532.html