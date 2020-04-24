Потенциал снижения в российских банках превышает потенциал роста в краткосрочной перспективе
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, совокупный портфель кредитов экономике составляет 42 трлн руб. из которых почти 16 трлн руб. приходится на наиболее пострадавшие от кризиса сектора, включая транспорт, строительство, операции с недвижимостью, торговлю, сферу услуг. Банкам, вероятно, придется реструктурировать до 30% общего портфеля кредитов проблемным отраслям (3-4 трлн руб.). По словам А. Белоусова, примерно 25 крупным компаниям понадобится реструктуризация кредитов на сумму ок. 200 млрд руб. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что накопленный банками запас капитала в размере до 5 трлн руб. и хорошая позиция по ликвидности позволяют им абсорбировать убытки по кредитам.
Ожидаемые объемы потенциального резервирования очень значительны и сопоставимы с уровнями резервирования во время кризиса 2014-2015.
В то же самое время российский банковский сектор сейчас действительно сильнее и лучше капитализирован по сравнению с предыдущим кризисом, однако этот год будет для него непростым — уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% г/г, соответственно, могут быть существенно урезаны дивиденды. Данный сценарий не заложен в стоимость акций банков — они демонстрируют достаточно сильную динамику, поддержку которой оказывают большие вливания ликвидности в экономику в мире и низкие процентные ставки.
В то же время, на наш взгляд, в российских банках потенциал снижения превышает потенциал роста в краткосрочной перспективе. Сбербанк 30 апреля опубликует результаты за 1К20 по МСФО, вместе с которыми, как мы ожидаем, банк представит свой взгляд на текущую ситуацию.
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