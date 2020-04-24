Выручка от продаж в 1К20 увеличилась на 7.0% г/г до 106.0 млрд руб. На динамику выручки повлияли слабые показатели оптового сегмента (-16.7%) и рост розничных продаж (+7.5%). В розничном сегменте скорректированные LFL-продажи ускорились кв/кв (+4.0% в 1К20 против —3.6% в 4К19), в равной степени за счет увеличения LFL-трафика и среднего LFL-чека. LFL-трафик вырос на 2.0% за счет притока потребителей и роста посещаемости. Увеличение среднего LFL-чека на 2% стало следствием на увеличение количества товаров в корзине. Основной формат Ленты продемонстрировал положительную динамику: выручка в гипермаркетах увеличилась на 6.9% г/г до 94.5 млрд руб. В сегменте супермаркетов рост выручки составил 14.2% г/г. В 1К20 число магазинов под управлением Ленты достигло 380, общая торговая площадь составила 1 489 тыс. кв. м (+1.5% г/г). В рамках развития партнерских отношений с сервисами доставки Лента увеличила число онлайн-заказов на 131.5%. Компания также продолжила развивать пилотный проект Ленточка, увеличив количество доступных для экспресс-доставки товарных позиций в 1.7 раз.

Лента представила сильные операционные результаты, обусловленные изменениями в потребительском поведении и маркетинговыми инициативами. Однако в результатах второго квартала, вероятнее всего, проявится негативное влияние карантинных мер.



