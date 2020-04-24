Денежный рынок: Процентные кривые синхронно «заложили» интенсивное снижение ставок в апреле. Сегодня все внимание будет обращено на заседание Банка России, решение которого по ключевой ставке будет оглашено в 13:30 по московскому времени, а после дополнено пресс-конференцией Э.Набиуллиной в 15:00 мск.

Напомним, до начала недели тишины глава Банка России смягчила консервативные оценки инфляционных рисков, что позволило экспертному сообществу предположить снижение ставки на 50 бп (прогноз консенсуса и Росбанка). Процентные кривые, IRS и XCCY, довольно резко сместились вниз на 50-60 бп, особенно на сроках более 1 года. Несмотря на особенности базовых ставок, кривые денежного рынка продолжили сигнализировать схожие ожидания на заседание ЦБ в апреле.

Кривая XCCY имеет относительно гладкую инвертированную форму, что позволяет с высокой степенью уверенности говорить о включении в цены до 50 бп снижения ставки в апреле и 50 бп в июне. Кривая IRS сохраняет «горбообразную» форму из-за высокой премии в ставке 3-месячного Mosprime над ключевой ставкой (52 бп). Премия может быть довольно волатильной и искажать справедливые оценки ключевой ставки. Однако даже с учетом подобных ограничений на апрельское заседание просматривается до 50 бп снижения ставки и еще порядка 25 бп в июне.

В подобных условиях любые консервативные сигналы от регулятора могут привести к коррекционному движению на среднем участке кривой, не меняя общих оценок траектории ключевой ставки (-100/-125 бп) на горизонте 1-2 лет.



