Денежный рынок:процентные кривые синхронно заложили интенсивное снижение ставок в апреле
Денежный рынок: Процентные кривые синхронно «заложили» интенсивное снижение ставок в апреле. Сегодня все внимание будет обращено на заседание Банка России, решение которого по ключевой ставке будет оглашено в 13:30 по московскому времени, а после дополнено пресс-конференцией Э.Набиуллиной в 15:00 мск.
Напомним, до начала недели тишины глава Банка России смягчила консервативные оценки инфляционных рисков, что позволило экспертному сообществу предположить снижение ставки на 50 бп (прогноз консенсуса и Росбанка). Процентные кривые, IRS и XCCY, довольно резко сместились вниз на 50-60 бп, особенно на сроках более 1 года. Несмотря на особенности базовых ставок, кривые денежного рынка продолжили сигнализировать схожие ожидания на заседание ЦБ в апреле.
Кривая XCCY имеет относительно гладкую инвертированную форму, что позволяет с высокой степенью уверенности говорить о включении в цены до 50 бп снижения ставки в апреле и 50 бп в июне. Кривая IRS сохраняет «горбообразную» форму из-за высокой премии в ставке 3-месячного Mosprime над ключевой ставкой (52 бп). Премия может быть довольно волатильной и искажать справедливые оценки ключевой ставки. Однако даже с учетом подобных ограничений на апрельское заседание просматривается до 50 бп снижения ставки и еще порядка 25 бп в июне.
В подобных условиях любые консервативные сигналы от регулятора могут привести к коррекционному движению на среднем участке кривой, не меняя общих оценок траектории ключевой ставки (-100/-125 бп) на горизонте 1-2 лет.
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