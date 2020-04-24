Компания Target (NYSE: TGT), базирующаяся в США, в первом финансовом квартале зафиксировала опережение продажами прошлогоднего показателя на 7%. Этот уровень отражает небольшое снижение оборота в магазинах и значительный рост интернет-продаж.

Сопоставимые продажи с начала апреля упали более чем на 5%, в магазинах падение оборота составило 15-17%.

Негативная реакция инвесторов на релиз после открытия торгов (котировки продемонстрировали гэп) может быть связана с тем, что наиболее высокорентабельная категория (одежда и аксессуары), результаты которой у Target обычно успешны, в апреле зафиксировала падение продаж на 40%. Миллионы недавно уволенных американцев проводят конференции в Zoom, не задумываясь о своем внешнем виде, а это значит, что следование моде не выступает приоритетом в условиях самоизоляции.

Продажи предметов первой необходимости, продуктов питания и напитков выросли более чем на 12% за этот период. Спрос на потребительскую электронику, бытовую технику, кухонные принадлежности, игрушки и инструменты увеличился на 30%, на товары для дома — вырос на 18-19%.

Переход к низкомаржинальным продажам, а также списание непроданной одежды и, как правило, более высокий уровень расходов на магазины снизит операционную маржу Target более чем на 5 процентных пунктов.

В то же время текущее финансовое состояние позволяет Target без особых сложностей пережить сокращение продаж в условиях карантина. Ретейлер ранее объявил, что продлевает до 30 мая выплату бонуса в размере $2 в час для сотрудников с почасовой зарплатой. Для инвесторов важны подобные сигналы от компании.

Котировки Target быстро восстановились после падения на открытии торговой сессии после отчета, что подчеркивает неоднозначную реакцию инвесторов. В целом ожидаем роста котировок до $118 после появления первых признаков возобновления экономической активности в США.