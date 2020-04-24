Восстановление нефти и спроса на риск ЕМ позитивны для котировок российских евробондов
Восстановление нефтяных цен и усиление спроса на риск ЕМ вчера позитивно отразилось на котировках российских евробондов. При этом инвесторы игнорировали выход слабых данных по деловой активности в США, Европе и Японии. Композитный индекс PMI в США составил 27,4, что является историческим антирекордом. Доходность Russia`29 в четверг снизилась на 7 б.п. – до 3,03% годовых. Сегодня и на ближайшую неделю ждем продолжения волатильных торгов, доходность Russia`29 ожидаем в диапазон 3,0 – 3,1% годовых
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