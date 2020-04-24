ОФЗ: средний сегмент кривой сильнее остальных; в центре внимания заседание ЦБ.

Котировки ОФЗ вчера продолжили расти вслед за дальнейшим восстановлением рубля. Основные движения произошли в утренние часы: на открытии торгов среднесрочные и длинные ОФЗ с фиксированным купоном снизились в доходности на 10–15 бп на фоне покупки среднесрочных бумаг нерезидентами. Во второй половине дня средний сегмент кривой остался на достигнутых позициях, в то время как длинные выпуски частично растеряли набранный рост. По итогам сессии облигации сроком обращения 5–9 лет снизились в доходности на 10–14 бп, длинные ОФЗ-ПД опустились в доходности на 6–8 бп, а короткие выпуски – на 7–13 бп. Лучший результат продемонстрировал ОФЗ-26232 (YTM 5,96%), закрывшийся снижением доходности на 14 бп. На другом конце спектра оказался ОФЗ-26221 (YTM 6,28%), доходность которого снизилась всего на 3 бп. Тем временем реальная доходность инфляционных линкеров ОФЗ-52001 (YTM 2,52%) и ОФЗ-52002 (YTM 2,69%) снизилась на 11 бп и 5 бп соответственно. Лидеров по объему сделок (7 млрд руб.) вчера остался ОФЗ-26229 (YTM 5,78%), а общий оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 31 млрд руб., что соответствовало среднедневному показателю за последний месяц. При этом 68% общего оборота пришлось на длинные и среднесрочные ОФЗ-ПД. Локальные рынки долга других развивающихся стран торговались разнонаправленно: 10-летние облигации ЮАР выросли в доходности на 18 бп, длинные облигации Польши и Венгрии прибавили 3–4 бп, в то время как мексиканский 10-летний бенчмарк опустился в доходности на 11 бп. По данным Национального расчетного депозитария, позиции нерезидентов в ОФЗ в среду выросли на 5,3 млрд руб. Наиболее значительный приток на сумму 2,6 млрд руб. произошел в ОФЗ-26227 (YTM 5,68%). Далее следовал ОФЗ-26212 (YTM 5,98%), приток инвестиций в который составил 1,9 млрд руб. Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России по денежнокредитной политике. В 13:30 по московскому времени будет объявлено решение по ключевой ставке, а в 15:00 начнется пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Несмотря на недавнюю волатильность на финансовом рынке, мы по-прежнему ожидаем, что Банк России понизит ключевую ставку на 50 бп. При этом, на наш взгляд, высока вероятность и более резкого снижения ставок. Не меньший интерес, чем решение по ставке, представляет риторика регулятора в пресс-релизе: мы полагаем, что Банк России оставит за собой свободу действий, заявив о готовности ужесточить денежно-кредитную политику, если снижения инфляции не произойдет, или, наоборот, смягчить ее еще больше в случае, если на фоне ослабления спроса инфляция снизится больше, чем ожидалось.

На наш взгляд, в настоящий момент рынок ОФЗ заложил в цены снижение ключевой ставки по итогам сегодняшнего заседания на 50 бп. Если риторика регулятора окажется более мягкой, чем ожидалось, то наклон кривой, как мы полагаем, продолжит расти при опережающем снижении доходности краткосрочных ОФЗ. Напомним, что нашим фаворитом остается ОФЗ-26229 (YTM 5,78%).