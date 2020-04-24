На глобальных площадках на старте торгов наблюдаются умеренно негативные настроения. Фьючерсы на американские индексы S&P500 и Nasdaq снижаются на 0.5%, азиатские индексы теряют около 1%, а доллар США остается в фаворе валютного рынка. Пара EURUSD в моменте торгуется вблизи отметки 1.075. Вопреки нашим ожиданиям европейская валюта накануне оказалась под давлением после публикации катастрофических индексов деловой активности PMI. По итогам апреля композитный индекс в ЕС снизился до 13 пунктов, что является самым сильным падением индекса за всю историю наблюдений с 1998 года.

Ограничительные меры, связанные с карантином, оказывают негативное влияние как на европейский сектор услуг, так и на производственную сферу. Исходя из базового сценария Группы Нордеа, европейский ВВП в 2020 году упадет на 7%. При этом лидеры ЕС на вчерашнем саммите, хотя и подтвердили необходимость создания нового фонда для восстановления экономики, отложили принятие решений о его объеме и источниках финансирования до 6 мая.

Таким образом, вчерашний саммит ЕС поддержки европейской валюте не оказал. Отметим, что за пособиями по безработице в США на прошлой неделе обратилось еще 4.5 млн. человек. Таким образом, общее число безработных в США за последние 4 недели выросло на 26 млн. человек. Тем не менее, финансовые рынки на вчерашние данные по рынку труда не отреагировали, что, вероятно, было обусловлено положительным результатом по голосованию за новый пакет поддержки американской экономики в Палате представителей США. Сегодняшний день не богат на значимые макроэкономические данные, в фокусе внимания рынков распространение коронавируса, которое пока не демонстрирует признаков явного замедления.