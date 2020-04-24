Для рубля и рынка ОФЗ важен сигнал регулятора о дальнейшей траектории движения ставки
Сегодня ключевым событием для российского рынка станет заседание Банка России по ставке, итоги которого станут известны в 13:30 по Москве, а затем получат дополнительное освещение в ходе пресс-конференции председателя Банка России в 15:00. Мы ожидаем снижения ключевой ставки по крайней мере на 25 бп. Более существенное снижение также выглядит вероятным. Для рубля и рынка ОФЗ более важен сигнал регулятора о дальнейшей траектории движения ставки. Весьма вероятно, что регулятор укажет на продолжение смягчения своей политики на будущих заседаниях. Это способно продолжить стимулировать приток нерезидентов в ОФЗ и поддерживать рубль. Также в фокусе внимания участников рынка прогноз основных макроэкономических показателей (ВВП, платежный баланс) от ЦБ, который станет первым официальным прогнозом по российской экономике, поскольку публикация прогноза Министерством экономического развития отложена на неопределенный срок
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