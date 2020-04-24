Прогноз результатов "Новатэка" за I квартал по МСФО: чистый убыток составит $69 млн
29 апреля Новатэк опубликует результаты по МСФО за 1к20. Мы прогнозируем ухудшение показателей, обусловленное неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой (падением цен на нефть и СПГ) и сокращением добычи.
Значительное ослабление рубля к евро предполагает большой убыток по курсовым разницам, который может оказать дополнительное давление на финансовый результат, с учетом чего мы ожидаем чистый убыток по итогам отчетного периода. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 133 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 7%. По бумагам Новатэка подтверждаем рекомендацию Держать.
Исходя из фактических операционных данных, добыча природного газа в 1к20 уменьшилась на 1% г/г, продажи снизились на 2,8% г/г. Ямал СПГ сократил продажи по краткосрочным контрактам (доля Новатэка) на 28% г/г (а Новатэк, следовательно, уменьшил закупки СПГ за период), но на такую же величину увеличил прямые продажи по долгосрочным контрактам. Стоит отметить, что цены на СПГ в Европе и Азии в 1к20 упали на 54% г/г и 46% г/г соответственно. Продажи жидких углеводородов снизились, по нашей оценке, на 18% г/г на фоне падения мировых цен на нефть на 20% за отчетный период. С учетом этих факторов мы прогнозируем сокращение выручки в 1к20 на 23% г/г, до 2731 млн долл.
Что касается затрат, мы ожидаем снижения расходов на транспортировку (в связи со снижением продаж газа) и уплату налогов помимо налога на прибыль (ввиду более низких цен на нефть). Как мы полагаем, операционные расходы увеличатся: себестоимость переработки в расчете на одну тонну во 2–4к19 (по сравнению с показателем 1к19) поднялась, и этот уровень, скорее всего, сохранится в 1к20.
В итоге, по нашей оценке, нормализованная EBITDA снизится на 31% г/г, до 686 млн долл. (без учета поступлений от продажи доли в Арктик СПГ-2 в 1к19). Ниже операционного уровня Новатэк может показать значительный убыток по курсовым разницам из-за ослабления рубля к евро на конец периода (приблизительно на 18% к/к). В результате, если предположить эффективную ставку налога на прибыль в 17% (среднее значение за несколько лет), Новатэк получит за отчетный период чистый убыток в 69 млн долл.
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