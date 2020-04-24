Как сообщает газета Коммерсант, контрагенты из Европы и Азии продолжают отказываться от законтрактованных поставок СПГ из США. В частности, у компании Cheniere Energy отменены 22 поставки, запланированные на июнь. Такая ситуация обусловлена рекордно низким уровнем мировых цен на газ, из-за которого закупки СПГ стали нерентабельными, поскольку рыночная стоимость грузов не покрывает расходы на сжижение (2,25–3 долл./млн бтэ, независимо от того, забрал ли покупатель полученный груз) и транспортные затраты. В то же время внутренние цены на газ в США в последнее время выросли на ожиданиях рынка, что добыча газа снизится, повысив стоимость сырья для сжижения.

Все это может привести к остановке заводов СПГ в США и даже вынудить некоторых производителей отложить ввод в эксплуатацию новых мощностей. По информации Коммерсанта, за последние три недели поставки СПГ из США сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом в марте.

Но в то же время в марте–апреле мог существенно снизиться спрос на газ в Европе: в апреле потребление электроэнергии там сократилось на 10% относительно среднего показателя за последние 5 лет, что указывает на отсутствие в краткосрочной перспективе потенциального спроса, который может быть удовлетворен увеличением поставок российского газа.

В то время как цены на газ в Европе и Азии остаются сравнительно низкими (1,78 долл./млн бте (63 долл./тыс. куб. м) и 1,75 долл./млн бте (62 долл./тыс. куб. м) соответственно), в США газ торгуется на уровне 1,81 долл./млн бте (64 долл./тыс. куб. м), что, на наш взгляд, указывает на отрицательную экономику экспорта СПГ. Хотя сокращение поставок СПГ на европейский и азиатский рынки едва ли приведет к немедленному увеличению объемов экспорта Газпрома, мы полагаем, что в средне- и долгосрочной перспективе это может стать позитивным фактором для компании как для производителя газа с одним из самых низких уровней себестоимости.

К тому же сокращение поставок СПГ из США ограничило бы давление на котировки газа в Европе и, как следствие, поддержало бы рентабельность экспортных поставок Газпрома. Исходя из этого, мы считаем новость позитивной для Газпрома, хотя и не оказывающей немедленного воздействия на стоимость акций. Спотовые цены на газ на самом ликвидном европейском узле TTF держатся на уровне 63 долл./тыс. куб. м, однако цены на газ в Великобритании (в хабе NBP) составляют лишь на 1,4 долл./млн БТЕ (49,4 долл./тыс. куб. м), что ниже среднего тарифа на газ в России, равного 59 долл./тыс. куб. м. Эта цена предполагает, что нетбэк для Газпрома на входе в Северный поток (в СевероЗападном регионе России), рассчитанный по споту, не превышает 12 долл./тыс. куб. м с учетом расходов на транспортировку и экспортных пошлин. Поскольку не менее двух третей экспортных поставок Газпрома прямо или косвенно привязаны к спотовым ценам на газ в регионе, показатели прибыли газового концерна могут оказаться под сильным давлением в ближайшей перспективе.