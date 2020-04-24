Цены на авиабилеты по итогам 2020 года снизятся в среднем на 8%
Руководство Аэрофлота согласилось на 40%-е снижение зарплат. Новость не стала неожиданностью, поскольку аналогичные решения были приняты во многих авиакомпаниях мира.
По нашим расчетам, благодаря этой мере компания может сэкономить 600– 700 млн руб. в 2020 г. Помимо этого, компания также заявила о сокращении расходов на маркетинг и прочие необязательные закупки. Между тем на рынке наблюдаются следующие тенденции.
Внутренний спрос очень низкий, и совершаемые перелеты покрывают только переменные затраты. Аэрофлот продолжает сокращать количество внутренних рейсов.
Пассажиропоток в целом по отрасли в апреле сократился на 95% г/г (соответствует нашему прогнозу). Средняя стоимость авиабилета в апреле упала на 40% г/г, до 6713 руб., что обусловлено в основном почти нулевыми продажами более дорогих международных перелетов, при этом давление также оказывает слабый внутренний спрос. Согласно нашему прогнозу, цены на авиабилеты по итогам 2020 г. снизятся в среднем на 8%.
На наш взгляд, принимаемые руководством антикризисные меры позитивно сказываются на восприятии акций компании, при этом тенденции пассажиропотока в целом соответствуют ожиданиям. Котировки Аэрофлота на прошлой неделе опередили в динамике бумаги сопоставимых европейских компаний на 8%, хотя на данном этапе это не оправдывается фундаментальными показателями.
Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 85 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 13%. По бумагам Аэрофлота подтверждаем рекомендацию Держать.
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