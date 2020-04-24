Несмотря на сохранение спроса на безрисковые активы, растущая в цене нефть способствовала дальнейшему снижению доходностей евробондов РФ. Российские активы лидировали среди аналогов на ЕМ, опустившись в доходностях на 7–12 б.п., тогда как доходности бразильских и мексиканских выпусков поднялись на 5–15 б.п. Повышенным спросом пользовались длинные выпуски: RUSSIA’42 (YTM 3,86%), RUSSIA’43 (YTM 3,92%) и RUSSIA’47 (YTM 3,85%) прибавили в цене 1,9–2,15 п.п., тогда как среднесрочные выпуски подорожали на 0,6–0,7 п.п. При этом за последний месяц российская суверенная кривая стала более крутой –спред между RUSSIA’47 и RUSSIA’29 (YTM 3,07%) расширился на 20 б.п. до текущих 80 б.п. У остальных стран ЕМ этот

показатель варьируется от 55 б.п. (Мексика) до 110–115 б.п. (Индонезия, Бразилия), и лишь турецкая кривая

инвертирована. Сегодня внешний фон скорее нейтральный, российские выпуски начнут торговаться вблизи вчерашних уровней.

Осторожный спрос начал возвращаться и в корпоративный сегмент, при этом рост котировок вчера был гораздо скромнее по сравнению с суверенными бумагами. Длинные выпуски Газпрома прибавили в цене 20–30 б.п. Аналогичный прирост показали евробонды горно-металлургического сектора с рейтингами категории «ВВВ», а лидировал в секторе выпуск RUALRU’22 (YTM 5,00%) – плюс 50 б.п. В транспортном секторе выпуски ГТЛК прибавили 40–50 б.п., бонд RURAIL’24 (YTM 3,09%) – сразу 75 б.п. Опережающую динамику показали евробонды Совкомбанка: SOVCOM’30 (YTC 9,80%) вырос в цене сразу на 2,35 п.п., SOVCOM’perp (YTC 12,01%) – на 1,65 п.п. Также отскочил AKBHC’perp (YTC 16,53%), подорожав на 1,5 п.п.