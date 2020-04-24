В потоке различных новостей о динамике эпидемии, множества ужасных прогнозов финансовых апокалиптиков и прочего, обратил внимание на сегодняшние данные из Сингапура. Статистика выходила по промышленному производству за март. После снижения на 22% в феврале абсолютное большинство экспертов ждали умеренного, на 2% снижения в марте.

Однако цифры превзошли все ожидания. Реальный рост промпроизводства в Сингапуре в марте составил 21.7%! Ладно бы выросло только производство медицинских товаров, оно действительно выросло на 91.4%, но прилично прибавили и производство инженерного оборудования (рост на 28.7%), и производство наземного транспорта (15.2%), и производство самолетов (11.9%). Впечатляет. Думаю, что подобный сценарий мы будем наблюдать в Европе и США. Вопрос только в одном — с какого дня начнется обратный отсчет до экономического старта в этих регионах.