Банк России понизит ключевую ставку сегодня до 5,75%
Мы ждем понижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании ЦБ до 5,75% Снижение составит 25 б.п. Комментарий по итогам заседания может оказаться достаточно мягким, предполагающим
дальнейшее снижение ставки в этом году. Наметившееся в последние недели ускорение годовых темпов инфляции не станет препятствием, поскольку ЦБ не раз отмечал, что краткосрочный всплеск опасений не вызывает, а в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски лишь усилятся из-за снижения спроса. Именно ослабление спроса и является сейчас главным аргументом в пользу перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике. Более значительное снижение ключевой ставки в ходе сегодняшнего заседания нам кажется менее вероятным, оно может привести к ослаблению рубля, тогда как ЦБ в последние дни увеличил объем интервенций на валютном рынке, препятствуя более сильному снижению курса национальной валюты.
Также сегодня Центробанк должен опубликовать обновленный макроэкономический прогноз, который в значительной степени должен отразить уже произошедшие изменения, связанные с падением экономической активности из-за эпидемии коронавируса. Но прогноз этот нельзя ни в коей мере считать окончательным – пока невозможно оценить ни сроки снятия ограничений, ни глубину падения.
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