В марте индекс цен производителей оказался значительно ниже ожиданий. Вчера Росстат сообщил, что в марте

индекс цен производителей промышленных товаров упал на 1,4% месяц к месяцу после снижения на 0,5% в феврале.

Результат оказался ниже, чем ожидали мы и рынок: наша оценка подразумевала падение на 1,2%. Таким образом, в марте цены производителей снизились на 3,2% год к году по сравнению с минус 1,2% месяцем ранее.

Цены в добывающей промышленности обвалились. В добывающем секторе в марте цены на добычу угля снизились на 1% месяц к месяцу, а на добычу сырой нефти и природного газа – на 10,8%. При этом продукция добычи металлических руд подорожала на 5,9% относительно предыдущего месяца. В целом цены производителей в добывающем секторе в марте уменьшились на 7,1% за месяц по сравнению с минус 2,5% в феврале. В обрабатывающей промышленности цены поднялись на 0,3% месяц к месяцу после роста на 0,2% соответственно. При этом заметное падение цен наблюдалось в производстве химических веществ, а также кокса и нефтепродуктов. В то же время ощутимый рост цен отмечался в металлургии, а также в производстве машин и оборудования. В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром цены увеличились на 1% месяц к месяцу после снижения на 1% в феврале. Цены в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов не изменились месяц к месяцу после роста на 1,1% месяцем ранее.

Принимая во внимание обвальное падение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подешевел в марте на 30,5% месяц к месяцу), мы ожидаем, что в апреле падение цен производителей в добывающем секторе резко ускорится. При этом падение цен в этом секторе будет сдерживаться за счет существенного подорожания промышленных металлов (алюминий вырос в цене на 10,8% месяц к месяцу, медь – на 5,6%, никель – на 8,1%). Учитывая резкое снижение курса рубля в прошлом месяце, мы считаем, что оптовые цены в обрабатывающей промышленности в краткосрочной перспективе продолжат повышаться. Однако рост цен в этом секторе будет ограничен резким снижением спроса из-за приостановки деятельности ряда предприятий в условиях карантина.

Поскольку в марте погода была не намного теплее по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды продолжат повышаться. При этом дополнительный толчок ценам в этом секторе придаст холодная погода в текущем месяце, который может стать самым холодным апрелем с начала XXI века.

В целом мы считаем, что в апреле 2020 г. месячное снижение ИЦП составит 3,5%. По нашему мнению, в мае падение ИЦП продолжится, хотя, возможно, меньшими темпами. Тем не менее мы прогнозируем снижение цен

производителей по итогам текущего года на 3,8%.