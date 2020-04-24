Сегодня утром доллар продолжает умеренно дорожать, а на рынках господствует сдержанный пессимизм. Рубль находится чуть ниже уровня 75 за доллар, и мы полагаем, что он останется возле этой отметки. Главным событием дня будет заседание Банка России по ключевой ставке, однако оно вряд ли повлияет на рубль, если только Центробанк не понизит ставку сильнее, чем ожидаемые 50 б. п. — в этом случае возможно некоторое ослабление рубля. Тем не менее на следующей неделе падение нефтяных цен может возобновиться, что снова приведет к ослаблению рубля.

Сегодня рубль, видимо, останется около уровня 75 за доллар, и ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку, скорее всего, не повлияет на его курс



