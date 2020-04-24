Нефть немного выросла в цене, в центре внимания сокращение добычи. Сегодня инвесторы ждут данных по заказам длительного пользования в США, индекса потребительских настроений Мичиганского университета и отчета Baker Hughes по действующим буровым установкам.

Несмотря на недавнее повышение котировок Брент, мы ожидаем, что на рынке возобновится нисходящий тренд и сначала цены проверят на прочность уровень поддержки $20/барр., при падении ниже этой отметки, вероятно, опустятся до $18,3/барр., а затем будут отступать к $16/барр. (минимуму среды).

На следующей неделе высока вероятность снижения до $16/барр., т. к. давление на фьючерсы ближайшего месяца поставки будет усиливаться в преддверии экспирации (30 апреля). Ближе к этой дате котировки фьючерсов будут сближаться со спотовыми ценами, которые сейчас держатся около $15/барр.