Оценки экономического ущерба от пандемии продолжают ухудшаться, а вероятность принятия дополнительных мер поддержки снижается, что не радует инвесторов. Европейским властям не удалось договориться о масштабной поддержке экономики объемом более 1 трлн евро, которую ждал рынок. В США после принятия очередного пакета помощи на сумму $484 млрд республиканцы призывают не вводить новые стимулы до 4 мая из-за опасений по поводу раздувания госдолга.

Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Японский Nikkei теряет около 1%. Правительство ухудшило оценки ущерба, что вынуждает центральный банк пойти на неограниченное количественное смягчение. Гонконгский Hang Seng в минусе на 0,35%, шанхайский CSI300 теряет более 1%. Народный банк Китая в очередной раз смягчил монетарные условия из-за прогноза, предполагающего, что рост экономики КНР в 2020 году не превысит 2%. Европейские площадки падают в пределах 2% на фоне недостаточной, по мнению инвесторов, поддержки властями экономики.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис находится чуть ниже 0,6%. Нефть марки Brent стабилизировалась около $21 за баррель. Золото остается выше $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня невысок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов останется ниже 2800 пунктов.

Из макроэкономических релизов сегодня стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования в марте и индекс настроений потребителей за апрель. Консенсус ожидает самого большого падения заказов со времен кризиса 2008-2009 годов. Падение прибылей компаний из-за пандемии и наложившееся на кризис в авиаотрасли проблемы Boeing отрицательно сказываются на инвестиционной активности, которая может остаться под давлением и после окончания карантина.

Потребительская уверенность также заметно ослабнет, так как на апрель пришелся пик пандемии. Уверенного восстановления потребительской уверенности сложно ожидать пока сохраняется неопределенность относительно продолжительности нынешней ситуации.

Квартальные результаты сегодня до открытия рынка представят телекоммуникационный гигант Verizon Communication и эмитент кредитных карт American Express. Verizon ждет роста выручки и EPS благодаря увеличившемуся спросу на услуги связи в условиях карантина. Инвесторов будут интересовать детали, связанные с развертыванием сетей 5G. American Express рассчитывает на снижение прибыли и уже предупредила инвесторов о падении потребительской активности в марте. Инвесторам нужны дальнейшие прогнозы компании.

Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 5 из 100, что все еще отражает сохраняющееся беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

С технической точки зрения S&P500 выглядит неплохо, но негативное влияние эпидемии сохраняется. Индекс широкого рынка вернулся выше 50%-го уровня ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780, что может сигнализировать о сохранении покупательской активности. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а это вкупе с положительными значениями MACD подтверждает силу момента. В то же время индекс широкого рынка на этой неделе сделал несколько неудачных попыток преодолеть уровень 50-дневной скользящей средней, что ставит ралли под сомнение.



