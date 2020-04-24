Вчерашние торги начинались за здравие, а завершились может быть и не за упокой, но уж, по крайней мере, точно на минорной ноте. Виной тому явилось сообщение, появившееся в середине дня в газете Financial Times, о провале первых клинических испытаний лекарств для лечения коронавируса, проводимых компанией Gilead Sciences (GILD, —4,34%). Разочарование было всеобщее, рынок при этом тяжело вздохнул и даже на какое-то мгновение потерял всякую ориентацию и со всего размаху буквально за несколько минут грохнулся с высоты +1,5% вплоть до нулевой отметки (к закрытию предыдущего дня). Правда и отрезвление пришло достаточно быстро — ну, действительно в конце концов это было бы слишком просто — по первому щелчку с минимальными усилиями найти оружие против такого коварного врага. И поэтому всю вторую половину дня участники рынка боролись со своими же негативными эмоциями и, в конце концов решили, что лучший вариант на данный момент это ничего не предпринимать и оставить все как есть. В итоге мы завершили день с минимальными изменениями фактически за последние 2 месяца, то есть с тех пор как на рынках начался февральский обвал. Обороты на торгах также остаются на достаточно средних уровнях.

Если с негативом вчерашнего дня все понятно, то главным позитивом стали вещи казалось бы строго противоположные. Основным драйвером роста стали, как это ни странно, очередные кошмарные данные о количестве новых безработных (+4,2 млн. человек). Но тут вдруг у многих возникла мысль, что это всё — дальше ситуация усугубляться уже не будет. А раз это «дно», то надо покупать. Но дно ли это? Вот в чем вопрос, на который на данный момент ни у кого нет ответа.

Ответ на этот вопрос могла бы дать вышедшая после окончания торгов квартальная отчетность от Intel (INTC, —1,76%). Аналитики в один голос прогнозировали, что один из мировых лидеров в производстве микрочипов продемонстрирует сильные данные. Это же подтверждала и отчетность его конкурентов — Micron Technology (MU, —0,32%) и Texas Instruments (TXN, —1,36%), которая вышла уже ранее и была достаточно сильной. Однако, участники рынка не верили словам экспертов и относились к этому весьма скептически. Тому свидетельство — усилившиеся продажи, которые мы наблюдали перед выходом отчетности. В результате получилась боевая ничья. С одной стороны, отчетность оказалась действительно сильной, но, с другой, планы и перспективы бизнеса Intel на второй квартал и далее до конца года оказались настолько расплывчаты, что оставили всех совершенно равнодушными. А котировки самого Intel после публикации отчетности покатились вниз, теряя вплоть до 5% своей стоимости.

Сегодня к открытию торгов складывается весьма неопределенная обстановка. С одной стороны, участники рынка немного успокоились после вчерашнего разочаровывающего сообщения о провале клинических испытания лекарства от коронавируса. Но вместо одного негатива на смену ему приходит другой. И сегодня главная виновница негатива это Европа. Вышедшие макроданные о деловом климате в Германии просто разочаровывающие. Аналитики и так-то ожидали увидеть индекс деловой активности IFO на чрезвычайно низком уровне в 80 пунктов. Но по факту оказалось все еще хуже — всего 74,3 пункта. Кошмар — кошмар! А тут еще и европейские лидеры все никак не могут договориться о создании «фонда восстановления» и вчерашний саммит EC в итоге ни к какому решению так и не пришел. Именно поэтому европейские фондовые рынки чувствуют себя хуже всего — все индексы уверенно снижаются и теряют вплоть до 1% к вчерашнему дню.

А вот в Америке оптимизма побольше. Скорее, можно говорить об обратном — пессимизма поменьше. Но в любом случае на этом фоне фьючерсы на основные американские индексы пытаются хоть немного отрасти. Пока — к началу премаркета — им удается это сделать и они все дружно находятся на отметках чуть выше 0,5% от вчерашнего закрытия.

Однако еще не вечер. В 15-30 мск должны появиться данные о динамике изменения спроса на товар длительного пользования, за которыми всегда очень внимательно следят и которые являются прекрасным индикатором состояния дел в экономике. Ожидается жуткое снижение до —5,8%. Но по нынешним временам это мелочи. По крайней мере до тех пор, пока не появятся еще более жуткие цифры. И именно этого и стоит бояться! А в остальном, прекрасная маркиза…

Участники рынка все же пока находятся в умеренно — позитивном настроении и вряд ли намерены слишком уж сильно кошмарить рынок. Тем более, что сегодня пятница и многим захочется провести выходные в душевном спокойствии. Поэтому, если не будет каких-либо из ряда вон плохих новостей, то стоит ожидать спокойного умеренного роста в пределах 1%, который по сути ничего не меняет в нынешней ситуации. Рынок проторговывает текущие уровни и пытается закрепиться на этих отметках. Пока это получается — ну и хорошо. Бег на месте в условиях коронавирусной самоизоляции — это явно не самый плохой вариант времяпрепровождения.