При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Однако, базовый прогноз означает, что цены на нефть останутся до конца года на уровне $27 за баррель, при этом примененные в мире и в РФ ограничительные карантинные меры – согласно комментариям к апрельской сессии ЦБ — окажут значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен. В такой ситуации справедливые уровни ставок ЦБ – рассчитанные исходя из динамики макроэкономики, товарных, финансовых рынков и инфляции действительно к середине года значительно снизятся относительно их текущих уровней, что может позволить ЦБ снижать ключевую ставку даже в отсутствие замедления инфляции.

Однако, такому сценарию противостоит ряд внешних факторов, связанных со стимулированием макроэкономической активности. Помимо сделки ОПЕК, они включают:

• Снижение ставок ведущими ЦБ – в том числе, что особенно важно, prime rate ФРС

• Очень значительный, в несколько триллионов долларов, объем монетарного стимулирования спроса, хотя в краткосрочном периоде эта политика формирует поддержку «защитным» активам

• Пакет бюджетных мер в США объемом в $2 трлн, который — как и монетарная политика ФРС — нацелен на прямое влияние на инвестиции и потребление. Рост долга при этом ограничен – значительная часть расходов обеспечена бюджетными гарантиями.

• Повышение налога с продаж и выкуп Банком Японии высоко рискованных активы в объеме, превышающем $100 млрд в год. Программа бюджетного стимулирования составит порядка 5% ВВП Японии.

• Программа денежно-кредитного развития и привлечения внешних инвесторов КНР, максимальное за 5 лет снижение ставок РЕПО НБК

• Высокий интерес международных инвесторов к декабрьскому IPO Saudi Aramco

• Отсрочка на 1-2 года введения норм, ужесточающих требования к капиталу финансовых организаций и ряд других факторов.

К середине апреля, несмотря на масштабные подавляющие потребительскую и инвестиционную активность меры, мы стали свидетелями рекордного по темпам с 2014 года ускорения инфляции. После выхода недельной статистики Росстата на 13 апреля, мы повысили прогноз по ИПЦ РФ на апрель до 1%(м/м) и прогноз по ИПЦ РФ на середину года до 3,8%(г/г) против 3% ранее.

Реализуемое сейчас активное монетарное стимулирование в США в своей первоначальной фазе традиционно создает краткосрочный подавляющий американскую и мировую инфляцию эффект. Однако, по аналогии с аналогичными мерами, примененными ФРС в период глобального финансового кризиса 2008 года, параллельно растут средне — и долгосрочные инвестиционные возможности и инфляционные риски. Однако, значительным противовесом сценарию ослабления инфляционного давления в РФ во втором полугодии является фактор ускорения инфляции в КНР и, позднее, в Японии, судя по последним изменениям в налоговой политике этой страны. Наш прогноз ИПЦ на конец года пока оставлен на уровне 5%, однако, риски его пересмотра вверх выросли.

В ближайшие месяцы ЦБ может снижать ставки вслед за динамикой ставок ОФЗ, обусловленной либо ростом спроса на российские активы под влиянием успеха сделки ОПЕК, либо вслед за динамикой ставок «трежериз». Но этот сценарий не является для нас базовым, среднесрочным.

Снижение ставки ЦБ на ближайших заседаниях – при реализации такого сценария – не изменит значимо ситуацию на ипотечном, кредитом рынке и в макроэкономике. Мы видим в последние годы, что ставки кредитов банков в существенной мере эластичны к номинальной инфляции и динамике ключевой ставки. Реальная стоимость кредитов растет. Причина, как представляется в том, что снижение ставок и инфляции не сопровождается мерами по ремонетизации экономики. Справедливая инфляция, рассчитанная на основе показателей скорости обращения денежной массы остается на уровне 11% и даже несколько повысилась за последние годы. Вдобавок существует проблема представляющейся сравнительно низкими показателей достаточности капитала банков – сравнительно с этой статистикой в период предыдущих кризисов – а также рост рисков по кредитам нефинансового сектора, где доля «просрочки» на 20- летнем максимуме в 8%. Для решения кредитных проблем экономике РФ необходимо стабильное ускорение роста и, опосредованно инфляции. Продолжение текущей денежно-кредитной политики означает продолжение застоя в экономике при растущих средне- и долгосрочных рисках глубокого кредитного и инфляционного шока.

На данный момент, в качестве базового сценария, предполагаем сохранение ключевой ставки ЦБ до конца года на текущем уровне в 5,5% годовых. Основные причины – ожидаемое ускорение инфляции и получение экономикой внешних импульсов роста, которые снизят экономическую востребованность «точечных» мер кредитно-денежной политики Банка России.